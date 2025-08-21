フィギュアスケート女子で06年トリノ五輪金メダルの荒川静香さん（43）が21日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。演技中のペース配分の“原点”を明かした。

VTR出演した浅田真央さんが荒川さんとの出会いについて「仙台のスケートリンクに合宿にいったのが最初」と告白。これに荒川さんは「仙台は通年あるスケートリンクで、夏にコーチの指導を受けに全国から（生徒が）来る合宿がある。私たちからすると通常の練習なんですけど」と説明した。

さらに「スケーティング2時間滑り続けるとかやったりしたので。最初から最後まで言われた通りに全力でやるんですけど、全力でやったら死んじゃうんですね、すぐ」とスパルタっぷりを伝え、「でも最後までやらないといけないから、最後までやるためのペース配分をこの頃私は身につけていた」と明かした。

「最初の方で頑張っている人を後ろの方から眺めながらついていく感じで、最後その人達が疲れてきた時にスパートかけたらなんか生き残れるっていう。そうすると最後まで一生懸命やっていたんじゃないかって…（見える）」と効率的にこなしていたことを振り返ったが、レギュラーメンバーでプロフィギュアスケーターの高橋大輔は「僕も参加していたんですけど。コーチが静香はサボるの上手いんだよなって聞いた事あります」と激白。

荒川は苦笑いしながら「コーチはリンクの真ん中に立って回りながら見てる。私はずっとその背中を…（隠れるように滑っていた）」と明かして共演者の笑いを誘い、「やっぱりペース配分って大事だなってフリーとかでは感じていて。温存しているうちにスパートかけることないまま終わってしまう試合もある」とペース配分の重要性を語っていた