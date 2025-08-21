◇インターリーグ エンゼルス2―1（2025年8月20日 エンゼル・スタジアム）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）は20日（日本時間21日）、本拠地でのレッズ戦に今季27試合目の先発をし、7回を88球、7安打、無四球、4三振、1失点の好投。1ー1の同点のままマウンドを譲ったため、今季7勝目はならなかったが、今季4度目のハイ・クオリティスタートで勝利に貢献した。試合はエンゼルスが2ー1で勝利した。

直近2試合では1勝1敗も9イニングを投げ8失点。「最近ちょっと配球がパターン化していた」と、スライダーが多投気味だった配球をカーブへと変更し、これが功を奏した。

唯一の失点は3回、2死三塁からマルテに直球を右前打され1点を先制された。しかし、打線は4回、モンカダが元日本ハムで先発のマルチネスから9号ソロ本塁打を放ち同点。試合は元NPB投手同士の投げ合いで1点を争う展開となった。6回、菊池は無死一塁からマルテを右飛に仕留めたかと思ったが、これを右翼手のアデルが中堅と譲り合い、記録は右前打で一、二塁。ガックリと膝を付いた菊池だったが、ここからギアを上げデラクルスをカーブで左飛とするとアンドゥハーはこの日最高の95.8マイル（約154キロ）の直球で二ゴロ、続くヘイズはカーブで三ゴロとしピンチを切り抜けた。

エンゼルスは8回、レンヒーフォが1死三塁から3人目のアシュクラフトから左前適時打を放ち2ー1と勝ち越し、最後は6月までドジャースに在籍したいたベテラン右腕ガルシアが締めた。