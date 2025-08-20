H△G（ハグ）、TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』主題歌のニューシングル11月12日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽ユニット・H△G（ハグ）が、TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』の主題歌を収録したニューシングルを、2025年11月12日に発売することが決定した。

このシングルには、OPテーマ「青春のシルエット」とEDテーマ「線香花火」の2曲が収録される。シングルのジャケットは、アニメ制作陣による描き下ろしスペシャルイラストで、各販売店舗ではオリジナル特典も用意されており、現在オンラインストアにて予約を受付中。

あわせてイラストレーターの森田ぽも氏によるH△Gの新しいアーティスト写真(イラスト)も公開された。さらに、2025年11月29日(土)に開催されるアニメイト主催のイベント「animate Theater LIVE 2025 〜autumn〜」への出演も決定。チケットの先行抽選申し込みは8月24日(日)までとなっている。

●配信情報先行配信TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』OPテーマ「青春のシルエット」10月配信予定

TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』EDテーマ

「線香花火」

11月配信予定

●リリース情報

TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』OPテーマ／EDテーマ

「青春のシルエット／線香花火」

11月12日発売

価格：￥1,200＋税

品番：LACM-24775

特典：書き下ろしアニメジャケット

＜INDEX＞

01.青春のシルエット（TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』OPテーマ 歌：H△G ）

02.線香花火（TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』EDテーマ 歌：H△G、石川月菜（CV.田中美海））

店舗別特典

A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：ミニブロマイド

アニメイト：L判ブロマイド

Amazon：メガジャケ

ゲーマーズ：L判ブロマイド

ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター(76mm)

CDの予約はこちら

https://lnk.to/LACM-24775

●ライブ・イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2025 〜autumn〜」

2025年11月29日(土) 16時開場／17時開演

場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）

出演アーティスト：ASCA、H△G、シユイ、DayRe:

価格：￥5,500（税込） ※ALLスタンディング

販売スケジュール

先行抽選／2025年8月16日(土)19:00〜8月24日(日)

当選発表／2025年8月26日(火) 予定

入金期間／2025年8月31日(日) 締切

一般販売／2025年9月6日(土)10:00〜

チケットの購入はこちら

https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/

●作品情報

TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』



2025年10月よりTOKYO MX、関西テレビ、BS朝日、AT-X、U-NEXTほかにて放送＆配信開始！

【スタッフ】

原作：二式恭介（KADOKAWA『月刊ドラゴンエイジ』連載）

監督：山井紗也香

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

キャラクターデザイン：谷 拓也

美術監督：楊 沢辰

色彩設計：岩井田洋

撮影監督：小池里恵子

編集：丸山流美

音響制作：スタジオマウス

音響監督：納谷僚介

音楽：菊谷知樹

音楽制作：ランティス

オープニングテーマ：H△G 「青春のシルエット」

エンディングテーマ：H△G, 石川月菜（CV.田中美海）「線香花火」

アニメーション制作：feel.

製作協力：World Anime Networks

製作：ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん

【キャスト】

石川月菜：田中美海

大鳥辰太：小野賢章

佐久間瑛子：M・A・O

楠木美紗：長谷川育美

＜イントロダクション＞

転校生の石川月菜は吸血鬼。

ミステリアスな雰囲気と圧倒的な存在感を放つ彼女はクラスの人気者。

モブ的存在の大鳥は、月菜と関わることはないと思っていたのだが、

ある日、彼女の秘密を知ってしまい……。

勉強も運動もできるカッコいい吸血鬼の月菜は、

実は血を吸うのがめっちゃ下手！？

あなたもきっと、“ママ”になる――新感覚甘やかし餌付けコメディ！

＜H△G アーティストプロフィール＞

2012 年、愛知県岡崎市で結成。ボーカル・Chiho と、コンポーザー／クリエイター集団による音楽ユニット。 日本語でしか表現できない「懐かしさ」や「切なさ」を可視化し、青春の「葛藤」や「胸の痛み」、 その「蒼さ」を独自の言葉とサウンドで描き出す。 2017 年にリリースしたボカロカバーアルバムは、サブスクリプションで累計 4 億回再生を突破。 特に海外で高い人気を誇り、2024 年からはアジアツアーを開催。

©2025 二式恭介/KADOKAWA/ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん

関連リンク

TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』公式サイト

https://www.kyuketsuki-chan.com/

H△G オフィシャルサイト

http://hag-official.com/