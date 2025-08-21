◇第107回全国高校野球選手権大会(21日、甲子園球場)

全国高校野球選手権大会は21日に準決勝の2試合が行われ、決勝に進む2チームが決まりました。

第1試合は日大三（西東京）が延長タイブレークで県岐阜商（岐阜）に勝利し、優勝した2011年以来14年ぶりの決勝進出を果たしました。1点を追う8回に近藤優樹投手（3年）のタイムリーで試合を振り出しに戻すと、延長10回にはタイムリー2本で勝ち越して県岐阜商を振り切りました。敗れた県岐阜商は柴田蒼亮投手（2年）が10回164球の熱投を見せるも実らず、1956年以来69年ぶりの決勝進出まであと一歩届きませんでした。

第2試合は沖縄尚学（沖縄）が山梨学院（山梨）に逆転勝利し、夏初めての決勝進出を決めました。3点を追う6回に安谷屋春空選手（3年）のタイムリー2ベースなどで同点に追いつくと、7回に比嘉大登選手（3年）のタイムリーで勝ち越しに成功。投げては6回途中からリリーフした新垣有絃投手（2年）が無失点の好投で山梨学院の反撃を封じ込めました。敗れた山梨学院は夏初めての決勝進出を惜しくも逃しました。

日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が激突する決勝戦は、23日の午前10時からプレイボール予定です。

▽日程と結果

◆準決勝

日大三（西東京）4-2県岐阜商（岐阜）

沖縄尚学（沖縄）5-4山梨学院（山梨）

◆決勝(23日)日大三（西東京）vs沖縄尚学（沖縄）