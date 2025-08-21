◇ナ・リーグ ドジャース3―8ロッキーズ（2025年8月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算1000試合出場となった節目の一戦は投げては投手復帰後、ワーストとなる4回5失点、打っては2打数1安打で途中交代。チームも敗れ、742日ぶりの白星をつかむことはできなかった。

大谷は初回の第1打席は相手先発・ゴードンの初球を捉え、右翼線に二塁打を放ち、5試合連続ヒットをマークした。3回の第2打席は中飛だった。5回の第3打席は四球で出塁した。8回の第4打席は代打を送られ途中交代となった。

投げては2回に2点を先制されると、4回には打球が右足に直撃。足を引きずりながらマウンドに戻って投球を続行したが、この回だけで6安打を集中され3失点。4回66球を投げて9安打を浴び、投手復帰後ワーストとなる5失点だった。

試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷に8回、代打を送った理由として「スコアが少し関係していましたが、主な理由は太腿に張りと腫れが出ていたから」と説明。「幸いにも膝ではなく太ももに当たったのですが、真正面から当たってしまったので、今は治療を受けているところ。試合が進むにつれて、より硬くなっていくだろうと感じたので、下げる判断をした」と4回に右太腿に打球が直撃したことも影響していると語った。

その上で「太腿の打撲なので、それほど深刻なものではないと思っています。もちろん、様子を見ないといけませんが、ピッチャーに当たるのはよくあることですし、打球に当たるのは少ないにしても、骨に当たっていないことが大事」と膝でなく太腿だったとし「骨に異常はないと思いますし、当たった場所を見る限りでは、それほど悪くないと感じました」と少し安堵した。

また、投球内容に関しては「今日は翔平の球にキレがありませんでした。速球もいつもほど良くなかったですし、変化球も鋭さに欠けていました。カッターも同様」と指摘。「だから今日は彼の“夜”ではなかったという感じですね。マーク（プライアー投手コーチ）と話していても、今日は球に力がないように感じました。いつもそれが結果に直結するとは限らないけど、今夜に関してはそうでした」と評価した。