TVアニメ『Turkey!』7投目「抱きしめたい、ロフトボール」の挿入歌はアザミ「Strike freedom!」に決定！

BAKKEN RECORDがアニメーション制作を担当し、長野県千曲市を舞台にした、TVアニメ『Turkey!』。

TVアニメ『Turkey!』7投目「抱きしめたい、ロフトボール」の挿入歌がアザミ「Strike freedom!」に決定した。

さらに、先行配信もスタート。8月20日(水)21:00からはアザミ公式YouTubeチャンネルより同楽曲のMusic Videoが公開予定となっている。ぜひMVとあわせて「Strike freedom!」を楽しみながら、どんなエピソードになるか注目してほしい。

現在TVアニメ『Turkey!』6投目まで放送中。突如戦国時代にタイムスリップしてしまった長野県一刻館高校ボウリング部5人と、そこで出会う戸倉家の人々との交流と青春が描かれる。

さらに、やなぎなぎによる挿入歌「夏の住処」は第3弾PVで一部を視聴可能。

また現在YouTubeでは、Q.I.S.（北澤ゆうほ）による4投目のEDテーマ「フラッシュバック」、5投目挿入歌・ZAQの「幾星霜」、結城アイラの6投目挿入歌「sincerity flower」のスペシャルPVも特別公開中。映像とともに作品を彩る豪華音楽陣の楽曲にも、ぜひ注目してほしい。

今回「Strike freedom!」を歌うアザミは、作詞作曲からエンジニアリングまで自身で手掛けるマルチなクリエイター。ポップでありながらエッジの効いた表現力で注目を集め、アーティストへの楽曲提供も多数行っている。

2025年9月28日(日)には自身初となるファンクラブライブ『Azami Fun Club Live Try out POPs vol.1』を渋谷CLUB CRAWLにて開催予定。「Turkey!」での活躍とあわせて、今後の音楽活動にも注目したい。

●挿入歌情報「Strike freedom!」アザミ作詞・作曲・編曲：アザミ

配信リンクはこちら

https://lnk.to/Strikefreedom

●作品情報

TVアニメ「Turkey!」

2025年7月8日(火)25:29より日本テレビほかにて放送中！

日本テレビ 毎週火曜日 25:29〜25:59

ＢＳ日テレ 毎週木曜日 22:30〜23:00

テレビ信州 毎週土曜日 25:00〜25:30

AT-X 毎週月曜日 21:00〜21:30（毎週水曜日 9:00〜9:30、毎週金曜日15:00〜15:30 ※リピート）

※放送時間は変更になる可能性がございます。

配信情報

毎週火曜26:30〜

各配信プラットフォームにて順次配信

<見放題サービス＞サービス・サイト名ABEMAAnimeFestaバンダイチャンネルdアニメストアDMM TVFODHuluJ:COM STREAM 見放題LeminomilplusニコニコチャンネルPontaパスPrime VideoTELASAU-NEXT<都度課金サービス＞サービス・サイト名バンダイチャンネルJ:COM STREAMmilplusニコニコチャンネルPrime VideoRakuten TVTELASAVideo Market<最新話無料サービス＞サービス・サイト名ABEMAニコニコ生放送日テレ無料TVerU-NEXT※配信日時は変更の可能性がございます。【STAFF】

原案：BAKKEN RECORD、ポニーキャニオン

監督：工藤進

脚本：蛭田直美

キャラクターデザイン・総作画監督：武川愛里

メインアニメーター：那花優統

色彩設計：のぼりはるこ

美術監督：田尻健一

撮影監督：小西庸平

CGディレクター：堀本夏生

編集：及川雪江

音楽：林ゆうき

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデューサー：木下哲哉、北林俊哉

アニメーションプロデューサー：大松裕

オープニングテーマ：「ヒャクニチソウ」長野県一刻館高校ボウリング部

エンディングテーマ：「もしも」太陽と踊れ月夜に唄え

挿入歌アーティスト：Q.I.S. (北澤ゆうほ)、ZAQ、結城アイラ、アザミ、やなぎなぎ

制作：BAKKEN RECORD

【CAST】

音無麻衣：菱川花菜

五代利奈：市ノ瀬加那

一ノ瀬さゆり：岩田陽葵

三鷹希：天麻ゆうき

二階堂七瀬：伊藤彩沙

寿桃(すもも)：日郄のり子

朱火(あけび)：皆口裕子

傑里(すぐり)：井上喜久子

庵珠(あんず)：伊藤美紀

夏夢(なつめ)：佐久間レイ

イントロダクション

物語の舞台は、長野県一刻館高校ボウリング部。

勝利よりも皆の楽しいを大事にしたい部長の麻衣に、「私は勝ちたい」と反発する後輩の利奈。

退部しようとする利奈を説得する麻衣は、利奈に1ゲーム勝負を挑まれる。

すると、突如ボールが光り出し、部員の5人は光に包まれ……

目を覚ますと…

まさかの、戦国時代だった――！！

全く新しい、“ボウリング×タイムスリップ”のオリジナルアニメ「Turkey!」

毎週火曜深夜、放送中！

●ラジオ情報

TVアニメ「Turkey!」公式ラジオ

「Turkey！一刻館高校ボウリング活動戦記」

放送日：毎週月曜日18時00分〜

響 - HiBiKi Radio Station -にて放送中

パーソナリティ：菱川花菜

https://hibiki-radio.jp/description/Turkey/detail

●リリース情報

Blu-ray

『Turkey!』Blu-ray

上巻 2025年11月19日発売

品番：PCXP000051212

価格：￥19,800

https://lnk.to/PCXP000051212

下巻

2026年1月28日発売

品番：PCXP000051213

価格：￥19,800

https://lnk.to/PCXP000051213

●リリース情報

OPテーマ

「ヒャクニチソウ」

長野県一刻館高校ボウリング部

作詞・作曲：北澤ゆうほ 編曲：川口圭太

配信リンクはこちら

https://lnk.to/Hyakunichisou

EDテーマ

「もしも」

太陽と踊れ月夜に唄え

作詞・作曲・編曲：Akki

配信リンクはこちら

https://taiyotsukiyo.lnk.to/moshimo

TVアニメ「Turkey!」オリジナル・サウンドトラック

Turkey! - Original Soundtrack!

アーティスト：林ゆうき

https://lnk.to/Turkey_OST

●ライブ情報

Azami Fun Club Live Try out POPs vol.1

2025.09.28(日)

渋谷CLUB CRAWL

OPEN / START：18:30 / 19:00

販売期間：6/22(日)12:00〜9/27(土)23:59

※アザミファンクラブ「POPs 第二研究所」のMY PAGEよりお申し込みください。

https://azami.fanpla.jp/

＜アザミ プロフィール＞

作詞作曲、エンジニアリングの全てを自ら手掛けており、ポップでありながらシニカルな感情まで織り込まれたメロディで自由自在に自己を表現する。

2023年1月に放送されたTVアニメ「カードファイト !! ヴァンガード will+Dress Season2」のEDテーマとなった「Re-raise」は、Argonavis feat.旭那由多from GYROAXIAへアザミが楽曲提供を行った作品となっており、 他アーティストへの楽曲提供も多く行うなど、コンポーザーとしてのマルチな才能を発揮している。2024年には音楽有識者とエディターがアーティストを厳選する企画「AWAが選ぶ 2024年注目アーティスト」に選出され注目を集めた。

2025年9月28日(日)に初のファンクラブライブ「Azami Fun Club Live Try out POPs vol.1. 」が開催される。

©BAKKEN RECORD・PONY CANYON INC. /「Turkey!」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「Turkey!」公式サイト

https://turkey-project.com/

アザミ公式X（旧Twitter)

https://twitter.com/azamissw