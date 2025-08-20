TVアニメ『終末ツーリング』本PV＆キービジュアル、メインスタッフ、主題歌情報が一挙に公開！OPテーマにConton Candy、EDテーマにMyukが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中、さいとー栄による異色のツーリングコミック「終末ツーリング」のテレビアニメ化が決定し、2025年10月より放送となる。

この度、2人の少女とセローによる楽しい旅の様子が描かれた本PV、そしてティザービジュアルが公開された。

あわせてメインスタッフの情報、主題歌情報も発表。OPテーマはConton Candyの「Touring」、EDテーマはMyukの「グライド」に決定した。

さらに放送に先駆けて第1話、第2話の先行上映会の開催が決定！作中でヨーコとアイリが訪れる横浜を舞台に、稲垣好、富田美憂の両名も登壇する。

また特別企画として、同じく主人公たちが日本を旅するアニメ『ざつ旅-That’s Journey-』とのコラボビジュアルも公開された。

●楽曲情報主題歌情報OPテーマConton Candy「Touring」(ツーリング)10月12日(日) 配信開始Pre-add/Pre-saveはこちらhttps://ContonCandy.lnk.to/Touring_PAPS

＜Conton Candyコメント＞



今回「終末ツーリング」に携わらせていただくことが決まった時は、いかにこの作品のノスタルジックかつカオスな世界観を楽曲に落とし込めるかを第一に考えました。だからこそ、Conton Candyとしても新たな視点で制作できると思っていたのですが、実際に蓋を開けてみると、自分たちも機材車で各地を巡り、ツアーを回る中でさまざまな経験をしていました。この大きな共通点を通して、バンドというものに改めて向き合えた楽曲を、この作品に書き下ろすことができて光栄です。

EDテーマ

Myuk

「グライド」

10月5日(日) 配信開始

Pre-add/Pre-saveはこちら

https://myuk.lnk.to/JRcYMR

＜Myukコメント＞



『終末ツーリング』に楽曲を添えさせていただけること、大変嬉しく思います。誰も居なくなった世界で寂しさを抱えながらも好奇心を忘れないアイリとヨーコ。2人の旅路に勇気をもらいました。「走り続けたい」と願う強い気持ちを込めた、『グライド』よろしくお願いします。心温まる冒険譚、私も見守らせていただきます。

●作品情報

アニメ『終末ツーリング』

2025年10月放送

＜イントロダクション＞

誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。

名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、

自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。

オフロードバイク・セローにタンデムで走る２人の旅は、

渋滞もなければ信号にも止められない、いまだかつてない自由なツーリング旅！

2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、

異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！

世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！

【スタッフ】

原作：さいとー栄（「電撃マオウ」連載／KADOKAWA刊）

監督：徳本善信

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作

美術監督：李 凡善 (BON.Corp)

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップ設定：北原大地

撮影監督：廣岡 岳

3DCG監督：濱村敏郎

2Dグラフィック：ワツジサトシ

編集：坪根健太郎

音響監督：明田川 仁

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：Nexus

OPテーマ「Touring」Conton Candy（Sony Music Labels Inc.）

EDテーマ「グライド」Myuk（Sony Music Labels Inc.）

【キャスト】

ヨーコ：稲垣好

アイリ：富田美憂

●イベント情報

TVアニメ『終末ツーリング』1話・2話先行上映会＆キャストトークイベント

9月23日（火・祝）

実施劇場：横浜ブルク13

11：25の回 上映後

チケット料金：全席指定 2,400円

登壇者（予定）：稲垣好、富田美憂

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。

チケット販売方法

チケットぴあ

先行抽選販売「プレリザーブ」

受付URL

https://w.pia.jp/t/shumatsu-touring/

申込受付期間：8月19日（火）21：00〜9月15日（月・祝）23：59

抽選結果発表：9月16日（火）18：00

引換開始日：9月16日（火）18：00

詳細はこちら

https://shumatsu-touring.jp/news/?id=68487

＜Conton Candyプロフィール＞

Vo./Gt.紬衣(つむぎ)、Ba./Cho.楓華(ふうか)、Dr./Cho.彩楓(さやか)で構成される3ピースロックバンド“Conton Candy (コントンキャンディ)”。2018年に高校の軽音楽部で結成。

ライブハウスを中心に活動しており、音楽フェスやイベントに出演すると軒並み入場規制がかかるなど、バンドシーンの台風の目となっている。

2025年には3本ものTVアニメテーマソングを担当するなど、精力的に活動を続けている。

11月より東名阪の対バンツアー「Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025」を敢行予定。

＜Myukプロフィール＞

熊本県出身。

中学生の頃よりシンガーソングライター「熊川みゆ」として活動し、2021年に「Myuk」としてメジャーデビュー。

Myukは、スウェーデン語で「やさしさ」「やわからさ」の意味を持つ”Mjuk”と本名(Miyu Kumagawa)からの造語。

神秘的で柔らかくも、どこかに意思の強さを秘めた歌声で、音楽を発信していく。

2024年4月に1st ALの表題曲「Arcana」がSNS上でバイラルヒットし、Instagram REELでは1000万再生を突破。

ⓒ2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

関連リンク

アニメ『終末ツーリング』公式サイト

https://shumatsu-touring.jp