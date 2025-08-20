汐れいら、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』EDテーマ「ハレの日に」がCD発売に先駆けて配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新曲「ハレの日に」が、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のEDテーマに決定し注目を集めている汐れいらの最新シングル「ハレの日に」が、8月25日にまとめ配信されることが発表された。

「ハレの日に」は、放送中のTVアニメ『薫る花は凛と咲く』のEDテーマとして、初めてアニメ作品へ書き下ろした楽曲。優しく暖かな物語に寄り添うようなメロディと、包み込むようなストリングスアレンジに加え、汐れいらが持つ中毒性の高い歌声が印象的だ。

そんな「ハレの日に」が9月3日のシングル発売に先駆けて、8月25日に各サービスにてまとめ配信される。

8月25日はメジャーデビュー2周年を記念した自主企画ライブ”ウシオマエロマエvol.6”が東京LIQUID ROOMにて開催されることが既に発表されており、ファンにとってはまさに“ハレの日”となる予定だ。

カップリングには、打って変わって60〜70年代を思わせるアコースティックなロックサウンドに“お手軽な女”を描いたという挑発的な歌詞、そして中毒性のある汐れいらの歌声が融合したオルタナティブロックな「リーズナブルな彼女」が収録される。

また、9月3日に発売されるCDは、今回の為だけにキャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平が描き下ろした“紬 凛太郎”の暖かな雰囲気のイラストに加え、ジャケットの裏面には優しく微笑む“和栗薫子”のイラストもデザインされたスペシャルなパッケージとなっている。そんな描き下ろしイラストを使用した特別なアイテムに加え、応援店での購入者には汐れいらによるオリジナルイラストステッカーをプレゼント。

そして汐れいらが、2025年8月25日(月)にメジャーデビュー2周年記念自主企画ライブ”ウシオマエロマエvol.6”を東京LIQUID ROOMにて開催する。DURDNとyutoriという勢いのある2組を迎えてのステージのチケットは一般発売中だ。さらに2025年9月からワンマンツアー”ねぼすけ”を開催。全国7地域を巡業しツアーファイナルは10月12日に東京WWW Xにて開催される。こちらもチケットは一般発売中。

●配信情報汐れいら「ハレの日に」8月25日まとめ配信開始https://erj.lnk.to/w0OTVi

●リリース情報

9月3日発売

汐れいら

「ハレの日に」

予約はこちら

https://erj.lnk.to/KwRvXQ

【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】



価格：￥2,500（税込）

品番：ESCL-6123〜6124

※TVアニメ『薫る花は凛と咲く』描き下ろしイラストジャケット

＜CD＞

M1:「ハレの日に」

M2:「リーズナブルな彼女」

M3:「ハレの日に TV size」

M4:「ハレの日に Instrumental」

＜Blu-ray＞

TVアニメ『薫る花は凛と咲く』ノンクレジットエンディングムービー

購入特典対象店舗/特典内容

汐れいら応援店：オリジナルステッカー

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：オリジナルピック

アニメイト：オリジナルL版ブロマイド

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

●作品情報

TVアニメ『薫る花は凛と咲く』



2025年7月より各局にて放送中

TOKYO MX 毎週土曜24:30〜

とちぎテレビ 毎週土曜24:30〜

群馬テレビ 毎週土曜24:30〜

BS11 毎週土曜24:30〜

MBS 毎週土曜27:08〜

AT-X 毎週月曜23:30〜（＊リピート放送 7月9日より 毎週水曜11：30〜、7月11日より 毎週金曜17：30〜）

配信情報

毎週土曜25:00〜Netflixにて先行配信開始！

＜イントロダクション＞

2021年より週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の、三香見サカによる『薫る花は凛と咲く』。

まっすぐな想いに心を掴まれる、ハートウォーミングでピュアキュンな青春学園ストーリー。

優しく暖かな物語は、少年漫画誌の中でも異彩を放ち、連載開始から話題沸騰。累計発行部数は500万部（2025年6月時点）を突破している。

そんな大人気作品が2025年、待望のTVアニメ化！

監督・黒木美幸を筆頭に、実力派スタッフが集結。

アニメーション制作は数々のヒット作品を送り出しているCloverWorksが担当。

珠玉の青春物語が、鮮やかに彩られる──。

＜あらすじ＞

─カーテンの向こう側。 俺には一生関係ない世界だ─

バカが集まる底辺男子校・千鳥は、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子に嫌われている。

常にカーテンが閉まり、隣り合う校舎の教室は一度も見たことがない。

千鳥に通う紬凛太郎はいつも見かけで怖い人だと判断され、敬遠されることからいつしか人と距離を取るようになっていた。

ある日、実家のケーキ屋を手伝い中にお客として来ていた薫子と出会う

「凛太郎くんを怖いって思ったこと、一回もなかったですよ？」

凛太郎に偏見を持たず接する薫子との時間を戸惑いつつも心地よく感じ始める凛太郎だったが、彼女は桔梗の生徒で……。

“近くて遠い”二人が織りなす、鮮やかな青春彩る学園物語。

【キャスト】

紬 凛太郎：中山祥徳

和栗薫子：井上ほの花

宇佐美翔平：戸谷菊之介

夏沢 朔：内山昂輝

依田絢斗：石橋陽彩

保科 昴：山根 綺

【スタッフ】

原作：三香見サカ『薫る花は凛と咲く』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：黒木美幸

准監督：山口 智

シリーズ構成：山崎莉乃

シリーズ演出：都築 遥

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン・衣装デザイン：梅下麻奈未

ケーキデザイン：田村恭穂

プロップデザイン：吉田優子

美術監督：幸喜あすか

美術設定：塩澤良憲

色彩設計：横田明日香

撮影監督：長瀬由起子

３Ｄ監督：渡邉啓太（ｻﾌﾞﾘﾒｲｼｮﾝ）

編集：新居和弘

音楽：原田萌喜

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

制作：CloverWorks

主題歌

OPテーマ：「まなざしは光」キタニタツヤ

EDテーマ：「ハレの日に」汐れいら

●ライブ情報

汐れいら メジャーデビュー2周年記念 自主企画ライブ “ウシオマエロマエvol.6”

8月25日（月）

OPEN 18:00 START 19:00

会場：LIQUID ROOM

出演：汐れいら/DURDN/yutori

チケット代 5,000円（+1Drink）

USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ”

2025年

9月14日（日）愛知：名古屋JAMMIN’

OPEN 17:30 / START 18:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

9月15日（月・祝）大阪：梅田Shangri-la

OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888

9月21日（日）北海道：札幌PLANT HALL

OPEN 17:30 / START 18:00

お問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp

9月23日（火・祝）宮城：仙台enn2nd

OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ：ノースロードミュージック 022-256-1000

9月27日（土）広島：Cave-Be

OPEN 17:30 / START 18:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

9月28日（日）福岡：DRUM SON

OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424

10月12日（日）東京：渋谷WWWX

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/

一般発売開始

ローソン

https://l-tike.com/ushioreira/

イープラス

https://eplus.jp/ushioreira/

ぴあ

https://w.pia.jp/t/ushioreira/

チケット代 5,000円（+1Drink）

©三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『薫る花は凛と咲く』公式サイト

http://kaoruhana-anime.com/

汐れいらオフィシャルサイト

https://ushioreira.com/