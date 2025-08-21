カンボジア北西部ポイペトを拠点にした特殊詐欺事件で、愛知県警は２１日、現地当局に拘束されていた１０〜５０歳代の男女２９人を、詐欺未遂容疑で逮捕したと発表した。

逮捕は２０日。県警はグループが複数の詐欺事件に関わり、被害額は少なくとも約１４億円に上るとみて調べている。

発表によると、２９人はいずれも住所・職業不詳で、男２８人、女１人。２０歳代が１５人、３０歳代が８人で、ほかは４０歳代が１人、５０歳代が２人、１９歳が３人。

２９人は仲間と共謀し、５月２７日、カンボジアの拠点から警察官などを装い、東京都八王子市の男性（６４）にＳＮＳのビデオ通話などで「あなたは資金洗浄事件に関与している疑いがあるので預貯金の流れを確認する」などとうそを言い、現金をだまし取ろうとした疑い。同国の警察当局が拠点を摘発したため、この時は目的を遂げられなかったという。

２９人は、渡航前は互いに面識がなかったという。県警は、拠点では中国人の管理下で「かけ子」として詐欺電話をかけ、現金をだまし取っていたとみて、詐欺容疑でも調べる。拠点にあったスマートフォンの解析などにより、被害額は今年２〜５月で約１４億円とみられるという。