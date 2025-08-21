ユニクロのタグが「ポケモンカードの整理に便利」UTコレクションの仕掛けが話題！

ユニクロが展開するTシャツブランド「UT」と「ポケモンカードゲーム」、ゲームアプリ「Pokemon Trading Card Game Pocket」が初のコラボレーション。そのコレクションが、2025年8月11日に発売されました。

Xでは商品のタグが「仕切り板になる」と話題になっています。

ハッピーセットの箱はデッキケースに

同コレクションには、ピカチュウのアートを大胆にプリントしたタグがついています。

ユニクロのXアカウントの投稿によると、

「好評販売中の新作『ポケモン UT』についているタグは、ポケモンカードの整理に便利な仕切りとして使えるデザインになっています♪ぜひ活用してください！」（2025年8月17日）

とのこと。

買ってすぐ捨ててしまいがちなタグですが、カードゲーム利用者はとっておきたくなりますね。

また同コレクションの発売を記念して、8月11日からユニクロ店舗限定で「UT magazine特別号」を配布中。こちらはポケモンカードゲームをプレイする際に、プレイマットとして使用することができます。

ポケモンUTコレクションは、ポケモンのイラストをあしらったデザインで、メンズ・キッズ向けサイズがあります。オンラインストアと全国のユニクロ店舗（※一部店舗を除く）で購入できます。なお、人気商品につき、1柄2点までの購入制限があります。また、ORDER＆PICKおよび店舗在庫検索はできません。

ちなみに、こうした遊び心満載の仕掛けは、ポケモンとマクドナルドのコラボによるハッピーセットのおもちゃ（8月8日販売開始）でも話題になっています。

おもちゃの箱がデッキケースになるとして、「ハッピーセットの箱がぴったりすぎて神」「ポケカのデッキ60枚しっかり入ることを知って感動した！！！」「デッキケースとしても優秀」「二重スリーブデッキがシンデレラフィット」などと好評です。

