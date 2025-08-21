サンコーが冬に向けてアップ開始。いつでもアツアツ料理が食べられる保温プレート
熱い料理はアツアツが一番うまい！
毎日毎日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。冷たいそうめんやスイカ、梨なんか食べて、元気を出しましょうね。
でも、世間はもう次のシーズンを見据えています。サンコーはできたて料理の温かさをキープする保温プレート「フードウォーマーディッシュ(Dish)」を発売しました。
THANKO フードウォーマーディッシュ(Dish) FDWD25SWH
8,980円
130℃まで温度調整可能
設定温度は80℃から130℃。130℃に設定すると、だいたいお料理の温度は70℃ほど。十分温かいですね。というか熱いくらい。
製品には専用アルミ皿が付属。これを使えば温かさがより長くキープできます。
お手入れはさっと拭くだけ。簡単でいいですね。
冷たいバージョンもあったらいいな
ハンバーグやパスタ、中華料理にチーズフォンデュ、おでんなどなど、最後まで熱々で食べたい料理っていっぱいありますからね。この冬、大活躍するんじゃないでしょうか。
お値段は8,980円となっております。
熱々をキープできるプレートがあるなら、冷たさをキープするプレートもあるといいなぁ。果物とかそうめんとかを載せておけば、最後まで冷え冷えで食べられて、最高じゃないですかね。
Source: THANKO via 価格.com