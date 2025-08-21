俳優の三田村邦彦が２１日、ナビゲーターを務めるテレビ大阪の旅番組「おとな旅あるき旅」（土曜・後６時３０分）が９月２０日で放送８００回を迎えることを記念して、大阪市中央区の同局で俳優・伊吹吾郎を招いて取材会を開催した。

伊吹は記念回の旅のパートナー。１９７９年から８１年まで放送された時代劇ドラマ「必殺仕事人」（テレ朝系＝第１作）で畷左門（伊吹）、飾り職人の秀（三田村）を演じた間柄だ。２０日は滋賀・草津市でロケを行った。三田村は「男同士の旅は十数年ぶり。何でか分からないんですけど、前任のプロデューサーが『男同士はダメ』だって。その方が定年になられたので、即ＯＫになった」と報道陣を笑わせた。

三田村のテレビドラマのデビュー作は７９年の「たとえば、愛」（ＴＢＳ系）で、その次の出演が「必殺―」だった。「たとえば―」では「本読みで誰も冗談を言わない。そして脚本の倉本聰さんがダメ出しをする」とピリピリした緊張感の中で演技に励んだという。

ところが、直後の「必殺―」の現場は違ったという。「京都に行って藤田（まこと）さんと伊吹さんに会ったら、緊張感どころか、ものすごく楽しんで仕事をされていた。全然違う楽しみ方。『楽しくていいなあ。やっぱり役者を選んで良かった』というのは、伊吹さんと藤田さんを見たから。そんな温かい方なんで、前日の夜は１１時に寝たんですけど、修学旅行の小学生みたいに１時に目が覚めて、３時に目が覚めて、４時に目が覚めたらもう起きておこうと…」とワクワクが止まらなかったようだ。

これまで食事の席では、先輩の伊吹が全てのお代を払っていたというが、２０日、三田村が４７年目のつきあいで、初めて“ごちそう”した。ただし「草津の温泉ないまんじゅう。３００円をペイペイで払いました」と報道陣を笑わせた。伊吹も「僕のことをいいように思ってくれていて、ありがとう！」と“ヒデ” “ミーちゃん”と呼ぶ後輩に感謝していた。