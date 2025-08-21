◆米大リーグ ロッキーズ８―３ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・投手、指名打者」でスタメン出場し、メジャー通算１０００試合目の出場という節目の一戦で、投げては４回６６球を投げて９安打５失点、３奪三振で今季１０登板目で初黒星を喫し、打っても２打数１安打で、５点を追う８回に代打を送られて途中交代となった。チームも地区最下位のロッキーズに完敗を喫した。

１回表先頭の１打席目は初球をはじき返して右翼線への二塁打を放った大谷。得点にはつながらず１回裏のマウンドに上がると、先頭のフリーマンから見逃し三振を奪うなど、３者凡退で好発進を切った。

だが、２回には１死一、二塁からモニアクに中前適時打、ドイルに左翼線への適時二塁打と２者連続適時打を浴びて２点の先取点を献上。３回は３者凡退で抑えたが、４回は先頭から５連打を浴びるなど、１イニングで６安打を浴びて３点を失った。アルシアの打球が右脚に当たって痛がるヒヤリとするシーンもあったが、歯を食いしばってマウンドに立ち続けるも、予定されていた５回のマウンドには上がれず４回５失点の０―５で降板した。通常は降板後も指名打者として試合出場を続けるが、この日は降板後に打席に立たず、８回に代打が送られて途中交代となった。

試合後、ロバーツ監督は、打球が当たった右太ももに腫れがあったことで交代させたと明かした。当初からあす２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦は休養のため欠場する計画。２２日（同２３日）からの敵地でのパドレスとの敵地３連戦で打者として復帰することを目指すことになりそうだ。

大谷は右脚の状態について「今の段階では大丈夫なんじゃないかなとは思っている。しっかりケアをして、通常の状態に早く戻れるようには努めたいなと思います。膝ではなかったので、最悪のシチュエーションではなかったと思っていますし、しっかりと明日以降経過を観察しながらやりたいなと思っています」と説明。パドレス戦での復帰については「そのために今のケアもそうですけど、あしたもしっかりケアをして通常の状態に早く戻れるように努めたいなと思います」と意欲を示した。