

投獄中の身ながらいまなお母国の政治のキーマンとなっているアウンサンスーチー氏（左）とドゥテルテ氏（右）（写真：Bloomberg）

第2次世界大戦の終わった年に生まれ、政府のトップに上り詰めたアジアの元指導者2人が80歳の誕生日をいずれも牢獄で迎えた。

ミャンマーの国家顧問だったアウンサンスーチーとフィリピンの元大統領ロドリゴ・ドゥテルテ。権力の頂点に上り詰め、4年前までは東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議で肩を並べていたが、跡を襲った政権からそれぞれ投獄された。対照的なキャラの2人だが、ともに檻の中に居てなお国家の命運を左右するキーパーソンであり続けている。

世界各地で2人の釈放を求める声

2025年6月19日、アウンサンスーチーは80回目の誕生日をミャンマー国内で迎えた。2021年2月の国軍によるクーデター後、拘束され、非公開の法廷で汚職や国家機密漏洩の罪など19件で計33年の刑期を言い渡された。後に恩赦で27年に減刑されたものの年齢を考えると終身刑に近い。収容先は首都ネピドー近郊の軍の施設などとされるが、確かなことはわかっていない。

英国在住の次男、キム・エアリスが誕生日のメッセージ動画をSNSで集める「スー80バースデーキャンペーン」を呼び掛けた。8万の投稿を目標としたが、世界中から10万を超える祝福の動画が寄せられた。国軍は国内から投稿した人を拘束したと報道されている。

ドゥテルテが80歳となった3月28日には、国際刑事裁判所（ICC）の施設からの釈放を求める集会が各地で催された。地元のフィリピン南部ミンダナオ島ダバオ市では群衆が主要な道路を埋め尽くしたほか、国内200カ所、収容先のオランダ・ハーグや欧米、東京をはじめとするアジアの都市、中東でもフィリピン人出稼ぎ労働者らによる集会やデモが行われた。

SNS上にはドゥテルテの帰国を求め、マルコス政権を批判する投稿があふれた。

ドゥテルテはダバオ市長時代から大統領の任期中にかけて違法薬物対策を推し進めた際、司法手続きを経ずに多くの容疑者らを殺害した「人道に対する罪」でICCから逮捕状が出され、フィリピン政府により誕生日の17日前に逮捕されオランダに移送されていた。

ミャンマー、フィリピン両国の世論の大勢は、政権の思惑とは異なり、かつての指導者の釈放を求めているといえる。

アウンサンスーチーは、「ビルマ（ミャンマー）建国の父」アウンサンの娘としてヤンゴンで生まれたが、独立運動を主導した父は2歳の時に暗殺された。駐インド大使だった母とともにインドで過ごし、英オックスフォード大学で学んだ。

1988年3月、母の看病でビルマに戻った時に、長年独裁体制を敷いたネウィン政権に抗議する学生運動に押し出される形で民主化運動のリーダーとなった。その後、国軍からたびたび軟禁され、弾圧が続いた。1991年にはノーベル平和賞を受賞し、世界の民主化運動のアイコンとなった。

「貴婦人」のスーチーに対し、「マッチョ」なドゥテルテ

他方、ドゥテルテはアジア太平洋戦争で日米が激突した直後のフィリピン中部レイテ島で弁護士の父、教師の母の次男として生まれた。父はダバオ州の知事も務めたが、本人は自他ともに認める不良で、高校を2度中退し、大学を卒業した時には27歳になっていた。

司法試験になんとか合格し32歳でダバオ市の検察官に採用された。ビルマで民主化運動が盛り上がり、アウンサンスーチーがその旗手となった1988年、ダバオ市長に当選した。

当時、ダバオは麻薬組織や共産主義勢力が跋扈し、「フィリピンで最も治安の悪いまち」と呼ばれていた。それを、ドゥテルテの剛腕で回復させた。その過程で司法手続きを経ずに容疑者らを殺害する「超法規的殺人」が相次いだ。

政治家2世で絶頂から投獄にいたる経歴に共通点はあるものの、2人のキャラや印象は大きく異なる。片や敬虔な仏教徒で軍政の弾圧にも凛として立ち向かう貴婦人のイメージに対し、カトリック教徒の家庭の出身ながらローマ教皇に悪態をつき、神を「馬鹿者」呼ばわりするマッチョなおやじといった風情だろうか。

まったく接点のなかった2人が出会ったのは、同じ時期に選挙で勝って権力の座に就いたからだ。

アウンサンスーチーは2015年11月8日実施の総選挙で自ら率いる国民民主連盟（NLD）が圧勝した。軍政時代に定められた憲法の規定から大統領になれなかったものの、国家顧問ポストを新設して実質的な国家元首に就任した。ドゥテルテは翌2016年5月の大統領選で勝利し、地方の首長から一気に国政のトップに駆け上がっていた。

対照的な2人が遭遇した

最初の遭遇は2016年9月、ラオスの首都ビエンチャンで開かれたASEAN首脳会議の会場だった。念願の民主化を果たして初登場したアウンサンスーチーにスポットライトが当たると見られていたが、注目を集めたのはドゥテルテのほうだった。

首脳会議最終日に催された東アジアサミットに参加したアメリカ大統領オバマに続いてスピーチしたドゥテルテは、事務方が用意した南シナ海問題の原稿を打ち捨て、一枚の写真を示して言い放った。

「人権侵害はいつの時代でも人権侵害だ。昔の話と言うな」。20世紀初頭にアメリカ軍がフィリピン南部ミンダナオ島でイスラム教徒を殺害した写真だった。

オバマに対する当てつけであることは明らかだった。オバマは何も言わなかった。

ビエンチャンではアメリカ・フィリピン首脳会談が予定されていた。ここでオバマは、ドゥテルテが就任してからの2カ月で2000人を超す死者が出ていた「麻薬撲滅戦争」に懸念を表明すると報道陣に語っていた。これを聞き及んだドゥテルテは激高し、フィリピン語の放送禁止用語を叫んでオバマを罵った。アメリカ側は首脳会談を拒否した。

ドゥテルテはその後のアメリカ・ASEAN首脳会議を「頭痛」で欠席。そして最後のサミットでの発言で先のように鬱憤を晴らしたのである。かつてフィリピン人を多数惨殺したアメリカの大統領に人権問題をとやかくいわれる覚えはないというわけだ。

「暴言王」ドゥテルテの評判は世界に広まり、アウンサンスーチーから主役の座を奪った。

ドゥテルテは2017年3月20日、輪番で務めるASEAN議長としてミャンマーの首都ネピドーを訪ね、アウンサンスーチーに薔薇の花束とともにイスラム教徒ロヒンギャへの寄付として30万ドルを手渡した。

国軍に弾圧され多くが難民化して苦境にあったロヒンギャへの対応でアウンサンスーチーは欧米から批判されていた。ドゥテルテは2018年1月、ASEAN首脳会議で彼女と話す機会があったと述べ、「ノーベル平和賞受賞者の立場と、現在の混乱の間に挟まれている彼女に同情する。激しく批判されているが、人権活動家など気にすることはない、騒がしいだけの連中だと助言した」と応援演説をした。

ドゥテルテも麻薬戦争で人権団体から批判にさらされており、同病相憐れんだ格好だ。

ドゥテルテは記者会見などで、聞かれたことも聞かれないことも延々としゃべる。会見はときに3時間を超えた。ミャンマーに関するドゥテルテの「おしゃべり」に対して、アウンサンスーチーの反応や発言はほとんど報じられていない。相手にしていない、あるいは無視（！）である。

投獄してもなお政権にとっての脅威

個性の違いは際立つものの、それぞれのキャラによって国民から絶大な支持と人気を誇る両者を現政権は無視できない。投獄し世間から遠ざけてもなお衰えない人気は権力者にとっては脅威である。

ドゥテルテの長女で副大統領のサラを筆頭とする陣営や支持者は、ドゥテルテを逮捕し移送したマルコス政権と厳しく対峙し、第三国に滞在させる形での保釈をICCに求めている。

サラはマルコス派が多数を占める下院から弾劾訴追されたものの、最高裁が弾劾手続きの一部が憲法に違反するとして裁判を差し止めた。先に実施された上院選では同情票の受け皿となったドゥテルテ派候補者らが大きく票を伸ばしている。再び弾劾訴追される可能性は残っているものの、それを切り抜ければ2028年の次期大統領選の最有力候補となる。両陣営の争いを中心に進む今後の政局に最も大きな影響力を持つのは獄中の父親の存在だ。

ミャンマーの軍政は今年末から総選挙を実施すると発表した。クーデターまで政権を率いていたNLDが参加せず、アウンサンスーチーを獄中に置いたままでは選挙がどのような結果となろうと、国内外で真の正統性を認められることはない。政治的混乱、事実上の内戦の収束には彼女のプレゼンスが欠かせない。

ともに高齢で持病を抱える両者の年齢はすでに両国の平均寿命を超えているが、出獄できる見通しは立たない。

ドゥテルテの保釈を認めれば、再び出廷する保証はないし、政治的な混乱も予想されることからICCがこれを認める可能性は低いとみられる。ミャンマーではクーデターを主導した国軍司令官ミンアウンフラインが権力の座にある限り、アウンサンスーチーを自由にすることはないだろう。

「殉教者」として母国政治に影響を与える可能性

獄中で果てれば確実に「殉教者」となり、政治社会がさらなる激動に突入する引き金となるかもしれない。ビルマではアウンサンの暗殺後、英国から独立したものの、統合の象徴が失われたことで民族対立が深まり、今日の内戦状態につながる混乱の遠因となった。

フィリピンでは1983年に元上院議員だったニノイ・アキノの暗殺後、反政府運動が盛り上がり、マルコス独裁政権の崩壊につながった。

今後、両国の権力構造がどのように変化し、両者の存在がどのようにかかわるのか、いまだ見通せない。しかし、2人がそれぞれの国の行く末のカギを握り続けることは間違いない。

（柴田 直治 ： ジャーナリスト、アジア政経社会フォーラム（APES）共同代表）