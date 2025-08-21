「憧れのギャルがいて…」。11歳のド派手小学生ギャルがギャルに目覚めたきっかけを明かす一幕があった。

【映像】小学生ギャルの美人ギャルママ（写真あり）

ABEMAにて8月20日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#17では、「JAPANモチベなGAL界隈」と題した番組企画が展開。小学生コギャルモデル軍団が登場した。

この企画はギャルたちが日本の古来から伝わる文化を学んでいくという内容。今回ロケ地となったのは江戸の情緒が今も残り観光地としても人気の埼玉・川越だ。調査員はゆいちゃみ（古川結菜）、おとは（倉八音羽）、もか（代田萌花）、せりな（佐藤芹菜）といったメンバーで、さらに同企画の第一弾にも出演したゆきぽよも参加した。

着物を着ながら和菓子を作っている中で、ゆきぽよが「ちなみにコギャル3人がギャルに目覚めたきっかけは？」と質問を投げかけると、ゆなち（11歳）は「小学校3年生の時に、ママとeggのYouTubeを見てて、そしたら小学生ギャルのじゅなちゃんが出てきて、小学生でもギャルになれるんだと思って、なりました」と明かした。

「ママもギャル？」と聞かれると、ゆなちは「髪の毛とかは」と、自身のママの髪の毛もピンクと金色の2トーンであることを明かし、「でも最近は金髪にしてる」と話した。

さらにこの日は金髪のいもぴ（11歳）もロケに参加していたが、思い出したようにゆきぽよは「そういえば私、いもぴのママに1回だけ展示会で会ったわ」と告白し、「『何歳ですか？』って聞いたら、『18歳です』って言ってた。ギャルマインドだった」とピースサインを混えながらその時のことを振り返っていた。