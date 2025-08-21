ZB1ハン・ユジン、長髪ビジュ新公開「別人みたい」「びっくりした」
【モデルプレス＝2025/08/21】ボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）の公式X（旧Twitter）が、21日に更新された。ハン・ユジンの新たなビジュアルに注目が集まっている。
【写真】ZB1ハン・ユジンの別人級長髪ビジュ
Xでは、9月1日発売予定の1stフルアルバム「NEVER SAY NEVER」のコンセプトフォトを公開した。白いジャケットを着たユジンの長髪ビジュアルが印象的で、これまでの爽やかな短髪とは異なる雰囲気を見せている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「別人みたい」「素敵すぎる」「かっこいい」「長髪似合う」「びっくりした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ZB1ハン・ユジン、長髪ビジュアルを披露
