ACEes¿¼ÅÄ¡õº´Æ£¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤¤¡©¤µ¤ì¤¿¤¤¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÂ¨Åú¡ª¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤ÈÄÉµá

»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆACEes¤Î¿¼ÅÄÎµÀ¸¤Èº´Æ£Î¶²æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡È°¦¤µ¤ìÄï¥¥ã¥é¡É¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÃË¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Ï»×¤ï¤ºÃã¡¹¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î¹ðÇò¡×¡£²Ö²ÐÅù¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤²Æ¤ÏÎø¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëµ¨Àá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁ´Á³¾¡Éé¤ò¤·¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¡È¹ðÇò±ü¼êÃË»Ò¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Î¹ðÇò¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï68¡ó¤ËÃ£¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¤Î84¡ó¤¬ÃËÀ¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹ðÇò¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢»³Î¤¤¬¿¼ÅÄ¤Èº´Æ£¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤â¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤È¤â¡Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤«¤é¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º´Æ£¤â¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëº´Æ£¤ò¡ÖÄï¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤¬¸ý¤ò¶´¤à¡£¡Ö»ä¡¢¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½½÷¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤±¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È2¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿2¿Í¤Î´é¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ì¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤é¤·¤¯¾Ð¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¼ÅÄ¡¢º´Æ£¤È¤â¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£