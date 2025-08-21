日本と中国を音楽でつないだ3日間 のん、KANA-BOONら出演『STRAWBERRY FIELDS 2025 上海』が大盛況で閉幕
日本と中国をつなぐ音楽イベント『STRAWBERRY FIELDS（中国名：草莓共振場）2025 上海』が、8日から10日までの3日間、中国・上海のライブハウスで開催された。
【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！KANA-BOONらのライブショット
同イベントは、MODERN SKY JAPANと中国のMODERN SKYによる初めての共同主催による企画・運営となり、日本と中国のアーティストによる共演を通じて、多様な文化が交差する新たなファンコミュニティの創出を目的に実施された。
日本からは、amazarashi、chilldspot、I Don’t Like Mondays.、KANA-BOON、Klang Ruler、のん（NON）、須田景凪の7組が出演。現地からはLiyuu、ChiliChill、SummerVapour夏至梦が参加し、日中の音楽文化がひとつのステージで融合した。
初日（8月8日）は、のん（NON）がデニムスタイルで登場。ギターを構えて歌い、ファンと向き合う姿は凛々しく、観客を惹きつける存在感を放った。続く須田景凪は、中国では初めてのパフォーマンスとなり、「シャルル」「パメラ」などの人気曲を披露。会場を幻想的な世界へと誘った。
2日目（8月9日）には、Klang Rulerが登場。中国でもSNSを中心に確実にファンを増やしているバンドで、Z世代の心情を繊細に描く楽曲群を通じて、国境や言語を越えた世界観を届けた。
I Don’t Like Mondays.は、レトロなサウンドで都市的な雰囲気とリズム感、深みを兼ね備えたJ-popを披露。会場を熱狂の渦に巻き込んだ。
最終日（8月10日）は、chilldspotが登場。北京のMODERN SKYのスタジオにてレコーディングされた新曲「Unbound」をライブで初披露した。昨年から中国でのライブを積極的に重ねてきたなかで、現地ファンが確実に増えていることを実感できるステージとなった。
KANA-BOONは、「シルエット」や「ないものねだり」など代表曲を次々と披露し、盛り上がりを創出。エネルギーが爆発し、観客と共鳴し合うステージとなり、最後には上海でのワンマンライブ開催を発表して再会を約束した。
amazarashiは、文学的で哲学的な歌詞とともに圧倒的な存在感を放ち、会場には感極まって涙する観客の姿も見られた。スクリーンには中国語訳の歌詞も映し出された。
会場は3日間を通じて、音楽と言葉を介さずに心がつながる「共鳴の場」となり、多くの観客が音を通じて感情を共有した。終演後の中国SNS上には「NONさん多才すぎて、惚れちゃう」「ファンになって7年、やっとamazarashiに会えた！病と戦ってる頃、支えてくれてありがとうございます！」「chilldspotのライブ見て、さらに愛が深まった！」「爆泣き」「須田さんもっと中国にきてほしい」といった日本アーティストへの熱い声が相次ぎ、日中間の音楽交流の可能性を示すフェスとなった。
今後同イベントは、中国最大級の屋外音楽フェス『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』のライブハウス版として、日中同時開催なども視野に入れた継続的な展開が予定されている。
MODERN SKY JAPANは、中国最大級の音楽フェス『STRAWBERRY MUSICFESTIVAL』を展開する中国MODERN SKYの日本法人として、今年1月に設立。音楽レーベル運営やアーティストマネジメント、イベント企画・制作を手掛け、「INFLUENCE THE YOUTH CULTURE GLOBALLY.」をパーパスに日本とアジア諸国を音楽でつなぐ架け橋をプロデュースしている。
【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！KANA-BOONらのライブショット
同イベントは、MODERN SKY JAPANと中国のMODERN SKYによる初めての共同主催による企画・運営となり、日本と中国のアーティストによる共演を通じて、多様な文化が交差する新たなファンコミュニティの創出を目的に実施された。
初日（8月8日）は、のん（NON）がデニムスタイルで登場。ギターを構えて歌い、ファンと向き合う姿は凛々しく、観客を惹きつける存在感を放った。続く須田景凪は、中国では初めてのパフォーマンスとなり、「シャルル」「パメラ」などの人気曲を披露。会場を幻想的な世界へと誘った。
2日目（8月9日）には、Klang Rulerが登場。中国でもSNSを中心に確実にファンを増やしているバンドで、Z世代の心情を繊細に描く楽曲群を通じて、国境や言語を越えた世界観を届けた。
I Don’t Like Mondays.は、レトロなサウンドで都市的な雰囲気とリズム感、深みを兼ね備えたJ-popを披露。会場を熱狂の渦に巻き込んだ。
最終日（8月10日）は、chilldspotが登場。北京のMODERN SKYのスタジオにてレコーディングされた新曲「Unbound」をライブで初披露した。昨年から中国でのライブを積極的に重ねてきたなかで、現地ファンが確実に増えていることを実感できるステージとなった。
KANA-BOONは、「シルエット」や「ないものねだり」など代表曲を次々と披露し、盛り上がりを創出。エネルギーが爆発し、観客と共鳴し合うステージとなり、最後には上海でのワンマンライブ開催を発表して再会を約束した。
amazarashiは、文学的で哲学的な歌詞とともに圧倒的な存在感を放ち、会場には感極まって涙する観客の姿も見られた。スクリーンには中国語訳の歌詞も映し出された。
会場は3日間を通じて、音楽と言葉を介さずに心がつながる「共鳴の場」となり、多くの観客が音を通じて感情を共有した。終演後の中国SNS上には「NONさん多才すぎて、惚れちゃう」「ファンになって7年、やっとamazarashiに会えた！病と戦ってる頃、支えてくれてありがとうございます！」「chilldspotのライブ見て、さらに愛が深まった！」「爆泣き」「須田さんもっと中国にきてほしい」といった日本アーティストへの熱い声が相次ぎ、日中間の音楽交流の可能性を示すフェスとなった。
今後同イベントは、中国最大級の屋外音楽フェス『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』のライブハウス版として、日中同時開催なども視野に入れた継続的な展開が予定されている。
MODERN SKY JAPANは、中国最大級の音楽フェス『STRAWBERRY MUSICFESTIVAL』を展開する中国MODERN SKYの日本法人として、今年1月に設立。音楽レーベル運営やアーティストマネジメント、イベント企画・制作を手掛け、「INFLUENCE THE YOUTH CULTURE GLOBALLY.」をパーパスに日本とアジア諸国を音楽でつなぐ架け橋をプロデュースしている。