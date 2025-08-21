『キャッツ・アイ』追加キャスト発表 アニメ初登場・神谷真人役に小西克幸、浅谷光子役に日笠陽子
9月にディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」で独占配信されるアニメ『キャッツ・アイ』（「・」＝ハートマーク）の完全新作の追加キャストとして、アニメ版初登場となるフリーライターの神谷真人役を小西克幸、女性刑事・浅谷光子役を日笠陽子が務めることが発表された。
【画像】キャッツアイを追う！知的でクールな女性刑事・浅谷光子の声は日笠陽子
アニメ版初登場となるキャラクターで、フリーライターの神谷役を小西が担当。神谷は同じ北条司氏原作の名作『シティーハンター』の主人公・冴羽リョウのモデルになったともいわれているキャラクター。また、俊夫の同僚で怪盗キャッツアイを追う知的でクールな女性刑事・浅谷役を日笠が担当。
日笠は「自分が幼い頃に見ていた『キャッツ・アイ』。まさか関われる日がくるとは！幼少期はセクシー＆大人なアニメのイメージでしたが、こうして現代で読み解いていくとラブコメであり、どこかほっとするような愛すべき人間模様が描かれていて。大人から子供まで楽しめる作品なのだと思います。」とコメント。また、小西は「当時は、レコーダーをテレビに近づけてテープに録音してOPEDを聴いていました。今回はどんな『キャッツ・アイ』になっているのか僕も今から楽しみです!!」と、完全新作としてアニメ化される本作への期待を込めたコメントを寄せた。
『キャッツ・アイ』は1981年〜84年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された北条司氏の連載デビュー作で、喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が「怪盗キャッツアイ」として暗躍するラブアクション。華麗な盗みの技や、次女の瞳と刑事・内海のスリリングな恋を描いて人気を博し、1983年にはテレビアニメ化された。
日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇っており、2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中でさまざまなメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品となっている。
■追加キャストコメント
▼神谷真人役：小西克幸
皆様こんにちは。
この度、神谷真人役の声を担当させていただきます小西です。
まさか、自分が子供の頃見ていた『キャッツ・アイ』に出演させて頂けるなんて夢のようです。
当時は、レコーダーをテレビに近づけてテープに録音してOPEDを聴いていました。
今回はどんな『キャッツ・アイ』になっているのか僕も今から楽しみです!!
よろしくお願いします!!
▼浅谷光子役：日笠陽子
自分が幼い頃に見ていた『キャッツ・アイ』。まさか関われる日がくるとは！
幼少期はセクシー＆大人なアニメのイメージでしたが、こうして現代で読み解いていくとラブコメであり、どこかほっとするような愛すべき人間模様が描かれていて。
大人から子供まで楽しめる作品なのだと思います。
キャッツを追い詰めるしごでき浅谷さんと、人間ぽさが満載の浅谷さん。
どちらの顔も魅力的なので、楽しみにお待ちいただければ幸いです！
