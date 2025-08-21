『乾燥さん』バームファンデーションが定番化 高保湿＆ツヤ肌仕上げで乾燥肌トラブルもカバー
乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド『乾燥さん』から『乾燥さん 保湿力スキンケアバームファンデーション』が発売された。昨年の限定発売時に好評を博し、ユーザーからの再販要望を受けての定番化となった。
【写真】肌の色に合わせて選べるバームファンデ、2色展開の色味は？
同商品は、肌にとろけるようになじむバームタイプで、乾燥による小じわやくすみを自然にカバー。しっとり感を長時間保ち、乾燥による化粧崩れが気になる肌にも対応する。メイク中もスキンケアのような保湿力で、ツヤと透明感あふれる肌へと導く、乾燥や化粧崩れが気になる方に最適なファンデーションとなっている。
乳液・美容液・クリーム・ファンデーション・コンシーラーの5つの機能を1品でこなすオールインワン処方で、下地なしでも使用できる。パフで軽く肌をなでるように塗布するだけで、乾燥やくすみをカバーし、自然なツヤを引き出す。
ワセリンやナイアシンアミドに加え、アミノ酸（※1）と、セラミド（※2）が厳選配合されており、肌にうるおいを与えて1日中しっとりふっくら肌をキープする。さらに、デリケートな肌にも余計な負担を与えない5つのフリー設計（パラベン・タール色素・アルコール・合成香料・酸化亜鉛不使用）となっている。
「乾燥さん 保湿力スキンケアバームファンデーション」（1980円／税込）は12g入りで、カラーは黄みよりでやや明るめの「01 ライトベージュ」と、ややピンクみのある中間的な明るさの「02 ナチュラルベージュ」の2色展開となる。
（※1） アスパラギン酸、アラニン、グルタミン酸
（※2）セラミドAG、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP（以上、全て保湿）
