¿¹¹áÀ¡¡¡¼«Âð¤Ï¡Ö³ä¤È½÷»Ò¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡×¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤ò¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ä¤È½÷»Ò¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤«¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¹¡£¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼°ìÂò¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ï²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¤Éô²°¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¿¹¤Ï¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹¤¤¡É¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£