画像はマガポケ「かるび、もまれる。」のページ（https://pocket.shonenmagazine.com/title/02976/episode/422717）より

【かるび、もまれる。】 8月20日 連載開始

講談社は8月20日、「かるび、もまれる。」の連載をマガポケで開始した。

本作は、原案協力にVtuberストリーマーの赤見かるびさんと、所属しているプロゲーミングチームCrazy Raccoon、原作に「【推しの子】」の赤坂アカ氏、しろまんた氏が原作とマンガを担当というスタッフが結集して生まれたギャグマンガ。

第1話では、大人気配信者の赤見かるびさんが、炎上によってチャンネルのアカウントが停止してしまい収入がなくなってしまう。

□第1話のページ

【かるび、もまれる。】

＼労働って素晴らしい(?)／同接数世界一になったこともある大・大・大人気VTuberと、超豪華作家陣でおくる、高カロリーおもしろおしごとコミックのスタート!!!