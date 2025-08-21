Vtuber・赤見かるびさん主役のギャグマンガ「かるび、もまれる。」がマガポケで連載開始【最新話】第1話はアカウント停止の危機!?
講談社は8月20日、「かるび、もまれる。」の連載をマガポケで開始した。
本作は、原案協力にVtuberストリーマーの赤見かるびさんと、所属しているプロゲーミングチームCrazy Raccoon、原作に「【推しの子】」の赤坂アカ氏、しろまんた氏が原作とマンガを担当というスタッフが結集して生まれたギャグマンガ。
第1話では、大人気配信者の赤見かるびさんが、炎上によってチャンネルのアカウントが停止してしまい収入がなくなってしまう。
【かるび、もまれる。】
原作 : 赤坂アカ・しろまんた- 赤見かるび🥩 (@AkamiKarubi) August 20, 2025
漫画 : しろまんた
っていうやばすぎるマンガがはじまった！
まんた先生の絵柄もちもちしてて可愛くて好きすぎるからまじで嬉しい！
1話目もうでてるから絶対みて～！😉✨ https://t.co/VF2YAEc5E0
