お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が20日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。元「和牛」のお笑い芸人・水田信二（45）からのクレームに反論する場面があった。

今回は、水田や好井まさおら準レギュラー格の芸人から、MCのかまいたちや番組に対する不満・改善点をヒアリングする企画を実施。

SNSでの番組告知について、好井は「山内さんは全然されなくて。かまいガチの日に告知せんと、“今から白髪染め生配信しまーす”って。何を告知してるんですか？」と口を尖らせた。

さらに、水田は「山内は、SNS用のコメント撮る時のテンションがめちゃくちゃオフってる時ある。普段は濱家とかにツッコんでもらって盛り上がってるけど、1人になった時に自分で盛り上げることしてきてないから、すごいテンション低い」と話した。

水田からの指摘に、山内は「それはお前もや。（元相方の）川西が盛り上げてなんとかやってこられた。それはお前もや。お前も自分でやれへん。川西のおかげでやってこられた」とヒートアップ。

本気で言い返す山内に、出演陣は「けんかはやめろ」「相当ムカついてる」と大笑いした。