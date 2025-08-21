○ エンゼルス 2 − 1 レッズ ●

＜現地時間8月19日 エンゼル・スタジアム＞

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が20日（日本時間21日）、本拠地でのレッズ戦に先発登板。勝利投手の権利は得られなかったものの7回1失点の好投を見せチームの連敗ストップに貢献した。

初回はテンポ良く3者凡退スタート。2回は先頭からの連打で無死一、三塁のピンチを招いたが、6番・スティアをカーブで空振り三振に仕留めたあと、続くトレビノは注文通りの二ゴロ併殺に仕留めゼロを刻んだ。

0−0のまま迎えた3回は先頭打者に二塁打を許し、次打者は連続三振に仕留めたものの、二死二塁から2番・マルテに左前適時打を浴び先制を許した。

それでも、4回以降は再び要所を締め無失点投球。1−1の同点で迎えた6回は右翼・アデルの緩慢な守備（記録は右前打）などもあり無死一、二塁のピンチを招いたものの後続をピシャリ。7回88球、7安打1失点、4奪三振無四球の好投を見せたが、同点時で降板したため今季7勝目を預け。防御率は3.42に良化した。

エンゼルス打線は菊池を援護できなかったものの、8回に2番・レンヒーフォの左前適時打で勝ち越しに成功。これが決勝点となり、2番手のデトマーズが今季4勝目（3敗）をマークした。エンゼルスは接戦を制し連敗を「2」でストップ。今季の通算成績は61勝66敗となった。