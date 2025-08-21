ボクシング大橋ジムは20日、都内で会見し、10月21日に東京・後楽園ホールで開催する「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 144」の対戦カードを発表した。

メインの東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦では同級王者・田中空（24＝大橋）が同級3位・坂井祥紀（34＝横浜光）の挑戦を受ける。“ハマのタイソン”こと田中は、5月のプロ4戦目で4回2分1秒TKO勝ちして初めて獲得した同王座の初防衛戦。「前回はパンチをもらってしまった。その課題を修正してもっとレベルを上げていきたい」と意気込んだ。

対する元日本同級王者の坂井は今年1月、アジア2冠戦で王者だった佐々木尽（八王子）に判定負けして以来の再起戦。「ボクシングに健康で打ち込めていること、環境や周りのサポートに感謝して当日は全力で挑みたい」とベルト奪取を誓った。

セミファイナルの日本フェザー級タイトルマッチ10回戦では同級王者・阿部麗也（32＝KG大和）が初防衛戦で、同級1位・殿本恭平（30＝勝輝）の挑戦を受ける。殿本とは14年12月の全日本新人王同級決勝で判定勝ちして以来、約11年ぶりの再戦。6月の王座決定戦に判定勝ちし、日本王座返り咲きを果たしたが「内容がパッとしない試合が続いている。そろそろお客さんを“あっ”と言わせる内容で勝ちたいので、次戦の阿部さんに期待してほしい」と拳を握った。

24年3月の世界初挑戦で前IBF世界同級王者アルベルト・ロペス（メキシコ）に8回TKO負けを喫して以降は、フットワークを駆使する従来のスタイルに加え、ガードを上げて一歩近い距離で戦う「新たな形」に取り組んでいるという。「それを発揮できれば十分（世界で）できると思う。一戦一戦クリアしてから、もう一度世界の舞台を目指したい」と世界再挑戦を見据えた。

“セミセミ”の日本ミニマム級王座決定戦10回戦では同級1位の小林豪己（26＝真正）に同級2位・森且貴（25＝大橋）が挑戦する。森は「元WBOアジア・パシフィック王者で、バランスもよく総合力が高い選手というイメージ。勝ってチャンピオンになることが最大の恩返しになる。それに向けて一生懸命トレーニングしていきたい」と意気込みを示した。

また第1試合のミニマム級6回戦ではアマチュア8冠の荒竹一真（22＝大橋）が日本同級7位の坂田一颯（21＝S＆K）と対戦。荒竹は5月のプロデビュー戦で2回2分13秒TKO勝ちして以来の、プロ2戦目に臨む。

なお同興行ではWBOアジア・パシフィック・ミニマム級王座決定戦10回戦も予定され、プロモーターの大橋ジム・大橋秀行会長（60）は「もう一つタイトルマッチが追加される予定。4大タイトル戦になる」と説明した。