15分で25得点10リバウンド…ヤニス・アデトクンボがギリシャ代表チームで今夏初出場

現地時間8月20日。ギリシャ代表チームが「FIBAユーロバスケット2025」に向けたラトビア代表との練習試合へ臨み、104－86で勝利して3勝2敗とした。

この試合で、ギリシャはミルウォーキー・バックスからユーロバスケット出場の許可が下りたヤニス・アデトクンボが今夏初出場。2メンゲームから制限区域内でレイアップ、リング下で着実にショットを決め切ったほか、ワンレッグジャンパーや力強いドライブから強烈なダンクを炸裂。

30歳のフォワードは、15分18秒の出場でフィールドゴール成功率75.0パーセント（9／12）、フリースロー成功率77.8パーセント（7／9）を残し、ゲームハイの25得点10リバウンド2ブロックに3アシスト2スティールを奪った。

今後ギリシャはホームのアテネで22日にイタリア代表、24日にフランス代表と対戦し、27日に開幕するユーロバスケット本戦へ臨む。アデトクンボが自身3度目のユーロバスケットでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、楽しみに待ちたいところだ。

【動画】アデトクンボが今夏初出場したラトビア戦ハイライト！





