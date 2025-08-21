アステリアは一段高、円建ステーブルコインの決済データをノーコードで連携へ

アステリア<3853.T>が後場一段高で新値追い。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、ＪＰＹＣ（東京都千代田区）が発行する日本円建ステーブルコイン「ＪＰＹＣ」の決済データをノーコードで連携することができるＡＳＴＥＲＩＡ Ｗａｒｐ専用「ＪＰＹＣアダプター」を開発すると発表。これが材料視されているようだ。



ＪＰＹＣアダプターは、円建ステーブルコイン「ＪＰＹＣ」のトークン送受を、企業の財務会計システム、基幹システム、クラウドサービスなどとノーコードで直結し、資金移動を自動化・高速化するなど企業システムとして実装できる仕組みを実現。１万社を超える企業での採用実績があるデータ連携ツール「ＡＳＴＥＲＩＡ Ｗａｒｐ」を使用することで、一般企業へのステーブルコインの普及を促進し、企業間の資金移動だけでなく、将来的な環境整備によりＥＣ事業やデジタル給与振込などへの活用を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS