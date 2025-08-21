「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日正午現在でインタートレード<3747.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



２１日の東証スタンダード市場でインタートレが連日の人気化。株価は３日連続ストップ高に買われている。同社の持ち分法適用関連会社でフィンテック事業を手掛けるデジタルアセットマーケッツは１９日昼ごろ、電算システムホールディングス<4072.T>傘下の電算システムのステーブルコイン決済送金基盤の構築支援が決定し、その一環としてブロックチェーン決済に関するコンサルティング業務委託契約を締結したと発表した。ステーブルコイン関連株として関心を集めるなか、一段の上値追い期待も膨らんでいる。



