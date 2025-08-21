ブレずに、強弾道で飛ばせる力強さを追求！グローブライド、「ONOFF KURO」シリーズ

グローブライドは、「ONOFF KURO」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2025年9月19日(金)に新発売します。

今回発売の「ONOFF KURO」シリーズは、“直進主義。

”をテーマに、ブレずに、強弾道で飛ばせる力強さを追求した、洗練されたラインアップです。

・ONOFF DRIVER KURO

KURO史上、最大MOI×最速初速。

オノフ独自の進化が、飛びの常識を塗り替える“直進ドライバー”

・ONOFF FAIRWAY ARMS KURO

高初速×低スピンのチタン“ぶっ飛びフェアウェイウッド”

・ONOFF UTILITY WINGS KURO

新構造の飛ばして狙える“二刀流ユーティリティ”

・ONOFF FORGED IRON KURO

抜けと打感を極めた、重心距離を操れる“次世代型マッスルアイアン”

◇ゴルフネットワークにて、「ONOFF KURO」シリーズの紹介番組をオンエア。

ゴルフメーカーが発表する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情報番組「debut！」。

2025年8月25日(月)より「ONOFF KURO」シリーズの紹介番組『直進主義のONOFF KURO』をオンエア。

矢野東プロが、“直進主義。

”をテーマに、ブレずに、強弾道で飛ばせる力強さを追求した「ONOFF KURO」シリーズを徹底検証します。

番組画像

≪「ONOFF KURO」シリーズラインアップ・特徴≫

◆ONOFF DRIVER KURO

KURO史上、最大MOI×最速初速。

オノフ独自の進化が、飛びの常識を塗り替える。

Price：96,800円(税込)

ONOFF DRIVER KURO

◆ONOFF FAIRWAY ARMS KURO

高初速×低スピンのチタンフェアウェイウッドがぶっ飛びを叶える。

Price：66,000円(税込)

ONOFF FAIRWAY ARMS KURO

◆ONOFF UTILITY WINGS KURO

新構造による、飛ばして狙えるユーティリティ。

Price：49,500円(税込)

ONOFF UTILITY WINGS KURO

◆ONOFF FORGED IRON KURO

抜けと打感を極めた、次世代型マッスルアイアン。

Price：5Iセット(♯6〜♯9,PW) 137,500円(税込)、単品(♯4,♯5) 27,500円(税込)

ONOFF FORGED IRON KURO

