aespa『Venue101』でヒット曲満載のライブ！「日本のファンの皆さんとスペシャルなステージを作ることが出来て感動」

aespaが出演する『Venue101 Presents aespa THE LIVE』が、8月30日23時よりNHK総合にて放送される。

■貴重なパフォーマンス＆ファンから届いた質問にaespaが回答

『Venue101』は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101スタジオから届ける音楽番組。今回は、4人組グローバルグループのaespaが登場する。

2020年のデビュー以来、数々のヒットを世に送り出し、賞を総なめにし続けているaespa。2023年からは積極的にワールドツアーも実施。日本でも開催当時デビューから最速で東京ドーム公演を行い、大きな話題となった。2024年にリリースした「Supernova」は世界で大ヒットを記録し、アメリカビルボードが選ぶ2024ベストK-POP SONGにも選出された。

2024年には「Hot Mess」で日本デビューを果たし、2年連続の東京ドーム公演を実施。さらに2025年、初めて開催された『MUSIC AWARDS JAPAN』でも「Best Song Asia」を受賞するなど、日本・アジアでの人気や知名度も高い。

今回はそんな彼女たちのヒット曲満載のベストライブを101stで収録。貴重なパフォーマンスに加え、ファンから事前に届いた質問にメンバーが答えるコーナーなど、aespaの魅力を存分に味わえる内容となっている。

番組公式SNSでは、パフォーマンスする楽曲のヒントをメンバー自身が動画でお知らせ。こちらもぜひチェックしよう。

NHK総合『Venue101 Presents aespa THE LIVE』

08/30（土）23:00～23:30

