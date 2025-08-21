小池栄子“一緒に演技をするのが楽しみな俳優”明かす「すごく心が動かされて」

女優の小池栄子（44歳）が、8月20日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。一緒に演技をするのが楽しみな俳優について語った。



舞台「爆烈忠臣蔵〜桜吹雪THUNDERSTRUCK」に出演している古田新太と小池栄子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



女優としての評価も高い小池栄子が共演していて「一緒にやっていて楽しいなとか、すっごいライブ感を感じて、その人とお芝居するのが楽しみっていう人はいます。山田孝之さんとか」とコメント。



小池は山田について「自分が思い描いていたものと違うリアクションだから、すごく心が動かされて、自分の予定していたこういう感じだな、とは違う演技を引き出してもらっているという感じ」があると語った。