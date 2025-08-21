誤解される爆笑問題・太田光…小池栄子、田中裕二の「化けの皮剥がしてやろう」としていた
女優の小池栄子（44歳）が、8月20日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。爆笑問題・太田光が世間の人から誤解されているのが悔しくて、田中裕二の「化けの皮を剥がしてやろう」としていたと語った。
グラビアアイドルからバラエティ、女優と様々な方面で活躍し、後輩からも尊敬を集めている小池栄子が、出演してきたバラエティ番組について振り返る。
オードリー・若林正恭が、バラエティ番組「爆笑問題の検索ちゃん」（テレビ朝日系）で爆笑問題をうまくいなして、「田中（裕二）さんにもガンガン言ってましたよね？ 20代から」と話を振る。
小池は「たしかにね。だって、おかしいでしょ、あの人。守られてるけど怪物は田中さんの方。それをバラしてやろうって。悔しくて。やっぱり太田（光）さんを守りたい。誤解されてる。太田さんってあんなに真面目で繊細でいい人なのに、なんか、横に化け物がいるのに世間の人はまともな人みたいに。それが悔しくて、『検索ちゃん』では毎週どっかで化けの皮を剥がしてやろうと。使命感」でいたと語った。
グラビアアイドルからバラエティ、女優と様々な方面で活躍し、後輩からも尊敬を集めている小池栄子が、出演してきたバラエティ番組について振り返る。
小池は「たしかにね。だって、おかしいでしょ、あの人。守られてるけど怪物は田中さんの方。それをバラしてやろうって。悔しくて。やっぱり太田（光）さんを守りたい。誤解されてる。太田さんってあんなに真面目で繊細でいい人なのに、なんか、横に化け物がいるのに世間の人はまともな人みたいに。それが悔しくて、『検索ちゃん』では毎週どっかで化けの皮を剥がしてやろうと。使命感」でいたと語った。