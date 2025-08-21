ハリ・つや・うるおいを与える成分配合！ハーバー研究所『アロマソープセット(ローズ・ユズ・ベルガモット)』

ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した3つの香りの石けんセット『アロマソープセット(ローズ・ユズ・ベルガモット)』を、2025年10月21日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『アロマソープセット(ローズ・ユズ・ベルガモット)』

容量・価格：80g×3個セット／1,760円(税込)

ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した3つの香りの石けんセット『アロマソープセット(ローズ・ユズ・ベルガモット)』を、2025年10月21日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

クリーミィな泡立ちの洗顔・全身用石けんに天然精油をプラス。

ローズ、ユズ、ベルガモットの香りをセレクトしました。

気分に合わせて、3つの香りを楽しめます。

マリンプラセンタ(R)エキス※2や吸着型ヒアルロン酸※3など、潤い・ハリアップ成分を贅沢に配合。

しっとりなめらかな肌へ洗い上げます。

アロマの心地よさを感じながら、肌も心もハッピーになれるセット。

オリジナルボックス入りで、ギフトにもおすすめです。

＜商品特長＞

◎潤い・ハリアップ成分としてマリンプラセンタ(R)エキス、吸着型ヒアルロン酸、スクワランを配合。

しっとりなめらかな肌に洗い上げます。

［マリンプラセンタ(R)エキス※2］北海道産の鮭のプラセンタエキス。

アミノ酸などの成分が豊富に含まれており、肌にうるおいとハリを与えます。

［吸着型ヒアルロン酸※3］吸着してとどまるヒアルロン酸のため、洗い流した後も潤いが続きます。

◎気分で選べる3種類のアロマ。

植物のやさしい香りを楽しめます。

＜ローズ＞

ダマスクローズの華やかで贅沢な香り

『アロマソープセット (ローズ・ユズ・ベルガモット)』(ローズ)

＜ユズ＞

酸味と甘みに程よい苦みが加わった爽やかな香り

『アロマソープセット (ローズ・ユズ・ベルガモット)』(ユズ)

＜ベルガモット＞

エレガントさや上品さを持ち合わせた気品ある洗練された香り

『アロマソープセット (ローズ・ユズ・ベルガモット)』(ベルガモット)

※なくなり次第、終了となります。

※1 ローズ：ダマスクバラ花油など ユズ：ユズ果皮油 ベルガモット：ベルガモット果実油

※2 加水分解サケ卵巣膜エキス(保湿成分)：マリンプラセンタ(R)は、株式会社日本バリアフリーの商標登録です。

※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)

