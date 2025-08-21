石川県産オリジナルの高級ブドウルビーロマンのなかでも最高峰のプレミアムが2年ぶりに出荷され21日朝、金沢で初競りが行われました。

プレミアムの称号は色づきや品質が特に優れ、1粒の重さが全て30グラム以上、1房で700グラム以上という厳しい条件をクリアしたルビーロマンに与えられるものです。去年までの10年間にプレミアムの認定を受けたのはわずか24房。

金沢市中央卸売市場では21日朝、基準を満たした1房が2年ぶりに登場し競りにかけられました。気になるそのお値段は？

今シーズン初出荷となったプレミアムは5万円の高値で競り落とされました。

堀他果実部 松崎哲也部長

「ここまでという上限は無かったけど、とりあえずちゃんと買っておけということで、依頼があった通りにちゃんと競り落とせてほっとした」

ルビーロマン研究会 荒川達夫会長

「先日の大雨もあったので今年はプレミアムは厳しいかなと思っていたけど、出たということでこれからの自信にもなるし販売も伸びてほしい」

ルビーロマンは現在、出荷のピークを迎えていて空梅雨での水不足や夏場の高温が続き生育が心配されているものの、今年は3万房の出荷を目指しているということです。