「暑いけど露出はしたくない」人へ！【GU】40・50代が頼れる♡「上品カーデ」

「暑くてもなるべく腕は出したくない……」そんなミドル世代にぴったりなカーディガンが、【GU（ジーユー）】から登場！ ほんのりと透け感のあるシアー素材のカーディガンなら、露出を控えながら涼しげなコーデに導いてくれるはず。きれい見えが狙えるシンプルなデザインや今から秋口まで使える色味も魅力的。今買い足すのにちょうどいいアイテムをレポートします。

体型カバーしながら季節感アップ！

【GU】「シアーカーディガンZ」\2,290（税込）

薄手のシアー素材からほんのりと素肌が透けて、涼しげなムードを演出するクルーネックカーディガン。露出は抑えながらも、軽やかな素材感で重たく見えるのを回避できそうです。シンプルなデザインだから、きれいめからカジュアルまで幅広いスタイリングにマッチ。品の良さが漂うパープルをはじめ、シックなダークブラウンやブラック、清潔感のあるオフホワイトなど大人に似合うカラーが揃っています。

大人コーデを格上げするダークブラウン

スタッフのHirokoさんが「#40代コーデ」として提案している、トレンドカラーのブラウンを取り入れたスタイリング。暗めのブラウンでも、シアー素材なら涼しげに着こなせます。上品に仕上がっているのは、ボトルネックのインナーで露出を抑えているから。全体が暗くなりすぎないよう、足元はヌーディーなベージュのパンプスで抜け感をプラスするのがポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M