¡ÚINI¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¤òÈäÏª♡ ¡Ö¡õbe¡×È¯É½²ñ¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï...¡©
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬¡¢¡õbe¤Î¿·CM¤ËÅÐ¾ì¡ªÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢CM»£±Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡õbe¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²ÏËÌÍµ²ð¤µ¤ó¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê¥È¡¼¥¯¤ä¡¢8·îÀ¸¤Þ¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦INI¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡õbe¤Î¿·CM¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡ª
¡ÖËÜÈÖÁ°¤Î½àÈ÷»þ´Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡õbe¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò»Å¾å¤²¤ë¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
15ÉÃ´Ö¤Î½Ä·¿Æ°²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êµ÷Î¥´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
°ìÊý¡¢¿·CM¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£CM¤Ç¤Î¥é¥Õ¤ÊÉ½¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹♡
º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¥«¥Ã¥È¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«Í½Äê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£MINI¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¿·¾¦ÉÊ¤ä»£±Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡ª
»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï...¡©
ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡õbe¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄÅç¾¸ã¡Ö²ÏËÌ¤µ¤ó¤È¤âÄ¹¤¤ÉÕ¤¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»£±Æ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊINI¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï²ÏËÌ¤µ¤ó¤â¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆ£°ÒÂº¡Ö»£±Æ¤Î¤È¤¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¡Ø²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º´ÌîÍºÂç¡Ê°Ê²¼¡¢º´Ìî¡Ë¡Ö¡õbe¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡¢»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿¤êÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»£±ÆÅöÆü¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥á¥¤¥¯¤ò²ÏËÌ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡ª
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ
郄ÄÍÂçÌ´¡Ê°Ê²¼¡¢郄ÄÍ¡Ë¡ÖËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ø¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÇÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1ÆüÃæ¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´¥ÁçÈ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯È©¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¼«Á³¤Ê¼Á´¶¤¬Â³¤¯¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
´Æ½¤¤ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¿·¤Ú¥×¥Á¥É¤Î¡ÖPeptiYouth¡×¤ò²½¾ÑÉÊ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¾¾ÅÄ¿×¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤¦¤È¡¢È©¤Ë½á¤¤¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤ò´¶¤¸¤Æ¡ØPeptiYouth¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¡¢¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¥ß¥Ë¡¿ ³Æ3,080±ß¡ÊÁ´3¿§ 36g¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó ³Æ1,650±ß¡Ê15g¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¢¨2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÈÎÇä
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÀ®Ê¬¤ò92¡óÇÛ¹ç¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢È©¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Èøºê¾¢³¤¡Ê°Ê²¼¡¢Èøºê¡Ë¡ÖËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ø¡õbe ¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»£±Æ¤Ç¤â»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥Ä¥ä¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡õbe ¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¿ËÜÂÎ³Æ3,520±ß¡ÊÁ´2¿§ 15g¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ž¢¥í¥ó¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²ÌŽ£¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹»þ´Ö¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ¤²¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¾Þ«¿Í¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¡õbe ÌôÍÑ¥×¥ì¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡£
À¾Þ«¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢À¾¡Ë¡ÖºÇ¶á¤Ç¤ÏÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤¤¤ï¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¡õbe ÌôÍÑ¥×¥ì¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¿2,420±ß¡ÊÁ´1¿§¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¢¨2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÈÎÇä
Ç»¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤¬ÆÃÄ§¡£
¤Þ¤¿¡¢¡õbe¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
µöËËÞ¡Ê°Ê²¼¡¢µö¡Ë¡Ö¡õbe¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¤Î¤ËÊÝ¼¾ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°¦ÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÈ©¤¬½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡õbe¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡ª
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤ÇINI¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¡¼¥¯¡ª
ºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬½á¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ä½ÐÍè»ö¤Ï¡©
Check! ¡ÖÍºÂç¤È¿©¤Ù¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡×
Èøºê¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½á¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
º´Ìî¡ÖÆü¸÷¤ÎÆþ¤ëÁëºÝ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÂØ¤¨¶Ì¤â¤·¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½á¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¢¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
Check! ¡ÖËËÞ¤¬¤¦¤Á¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¡ª¡×
郄ÄÍ¡ÖËÍ¤Ï³¤¿åµû¤Î¥¯¥Þ¥Î¥ß¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥³¤È¤´Â¿ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëËËÞ¤Î»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
µö¡Ö¿¢Êª¤âÇ®ÂÓµû¤Î¿åÁå¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇîÊª´Û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
郄ÄÍ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÊËËÞ¤¬¡Ë¥½¥Õ¥¡¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Check! ¡Ö¿©»öÀ©¸Â¤ò½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¡×
À¾¡ÖºÇ¶á¤Þ¤ÇÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò½ª¤¨¤Æ¥³¡¼¥é¤ò°û¤ó¤À½Ö´Ö¤ÏÁ´¿È¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Î2½µ´Ö¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¿©»öÀ©¸Â¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
8·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¡ª
¡õbe¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëINI¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÏËÌ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬...¡ª
ÃÂÀ¸Æü¤Î¶á¤¤Æ£ËÒ¤µ¤ó¡¢ÃÓ粼¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È½á¤¤¥±¡¼¥¡É¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ËÒµþ²ð¡Ö2025Ç¯¤Ï¡õbe¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤ÁINI¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÃÓ粼Íý¿Í¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ëËÍ¤¿¤ÁINI¤È¡õbe¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
