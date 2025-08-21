歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。不眠による昼夜逆転の生活や双子の妊娠に関する近況を投稿しました。

投稿では、妊娠後期ならではの体調の変化や双子の赤ちゃんに関する準備、悩みなどが綴られています。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「不眠すぎて完全に昼夜逆転！食欲魔人化！」双子妊娠中の悩みと幸せな日常を投稿 名前選びに「思考がまっしろに」





中川さんは、「不眠すぎて完全に昼夜逆転！食欲魔人化！ピンクパジャマだとまじで魔人ブウみたい」と、睡眠リズムの乱れと食欲増加について冗談交じりに報告。特に食べたかったインドカレーを購入してもらい、「ヨッシーみたいな食べまくり完食してしまいました」と満足げに述べています。









また「おいしいもの食べると胎動も激化する気がする」と、食事と胎動の関係についても触れ、「食べたい時に食べたいもの食べられる時って幸せだよね」と妊娠中の小さな幸せを噛みしめる様子が伝わってきます。







双子の男の子を妊娠中の中川さんは、「わたし成分しかない状態だけど！」と述べつつも、AIに依頼して双子の息子の想像図を描いてもらったことも紹介。「名前浮かぶかと思ったけどサッパリ浮かばないままです。。」と悩んでいる様子です。「苗字的に3文字のひびきにしたいけど、双子っぽさとか画数とか考えだすと思考がまっしろになる」と命名に苦心している心境を明かしています。



さらに出産後の育児に備えて、「バウンサーっていりますよね？電動バウンサーがいいんですよね？」「もしかして双子だと２台いるんでしょうか」と、育児用品の選択についても先輩ママたちにアドバイスを求めています。「本当にわからないことだらけ」「先輩達のアドバイスが本当にありがたい」と素直な気持ちを吐露し、「これは絶対にあったほうがいいよ！な新生児便利グッズも教えてください」と呼びかけています。









妊娠後期で体調管理にも気を配っている様子で、「絵の宿題がまだあるので無理なくゆっくりちょっとずつすすめてます 後期の身体本当に大変、張り止め飲まないと」と体調との向き合い方も明かしています。









投稿の最後には「今日もみなさまおつかれさまです、みんなを尊敬してます本当に、私は安静にするが仕事、かなぁ」と結び、ハッシュタグ「#インドカレー #胎動 #双子 #名付けむずすぎ #バウンサー #わからない #昼夜逆転」を添えています。







この投稿に、「お辛い時期かと思われますが、新しい命が生まれる喜びを糧に、今日もいきましょう！」「大きいものはレンタルがいいですよー！すぐ持ってきてくれて、すぐ回収してくれます！」「バウンサー大事！2台いると思う！」などの声が寄せられています。



