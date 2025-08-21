キノシネマ、映画料金が毎日1,200円に 「シアター割」スタートキャンペーン
KDDIは、サブスクリプションサービス・Pontaパスの会員特典「シアター割」の対象劇場として、8月8日から「キノシネマ」(新宿・横浜みなとみらい・立川高島屋S.C.館・天神・神戸国際・心斎橋)を追加した。
キノシネマが「シアター割」に追加
これにより、Pontaパス会員であればキノシネマの各劇場で上映される映画が毎日1,400円、ポップコーンも50円引きに。9月30日までは「キノシネマスタートキャンペーン」として毎日1,200円で鑑賞することができ、ポップコーンは100円引きになる。
また、Pontaパス初回加入特典として、シアター割サイトからPontaパスに初めて加入すると、500円で映画鑑賞できるクーポンがプレゼントされる。対象劇場はキノシネマ全劇場で、クーポンは1人1回限り利用することができる。
