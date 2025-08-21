田丸麻紀、週1で作る料理とは「美味しい一品」手作り晩御飯を一挙公開
【モデルプレス＝2025/08/21】モデルで女優の田丸麻紀が21日、自身のInstagramを更新。手作りの晩御飯メニューを複数公開し、反響が寄せられている。
【写真】田丸麻紀、週1で作る簡単絶品料理
田丸は「ここ数ヶ月 何作ったっけななんて思い返しながら パラパラ出てくる写真を見直したら」と最近の手料理を振り返り、「やっぱり、私の晩御飯は全体的に茶色い笑笑」と自身の料理の傾向をユーモラスに分析。10枚以上にわたり手料理を一挙に公開し、ビーフストロガノフ、たらことバターの炊き込みご飯、焼き魚と味噌汁など、家庭的な和洋折衷の料理を披露した。
また、女優の紫吹淳からレシピを教わったという「にんじんに明太子を混ぜるだけ、少し味を足したかったら、ちょっとだけ出汁醤油で美味しい一品」も紹介し、「週に1回は作ってる気がする」とハマりっぷりを垣間見せている。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「美味しそう」「家庭的で素敵」「レシピ教えて」「料理上手」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田丸麻紀、家庭料理のレパートリー披露
