お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が、家族とともに長野に帰省したことを報告した。

２１日までにインスタグラムを更新し、「娘が産まれてはじめて」帰省したという。「実家が長野であると言う事のありがたさに１番気づけた夏。そして清武さん美代子さんも孫と妻に会えて嬉しそうで良かった」と、親孝行できたことに安ど。「プール２個も用意してくれてた！清武はプールで遊ぶ孫と息子のためにパラソルをやってくれていました。美代子は孫を抱いたら絶対に離さない。清武に孫が懐いてるマウントを取りまくり」と、両親のほほえましい様子を伝えた。

そして「遠くまで来てくれた妻チャラに感謝。すっかり田舎を気に入ってくれて私たちだけ残ると言い出す始末。いつもありがとう」と妻に感謝した。

布団の上で娘とお昼寝する写真などをアップ。フォロワーは「幸せな写真だわ〜藤森さんすっかりいいパパですね」「すっかり女の子のお顔立ちですね」「あらあら大きくなられましたね」「むちむち」「幸せそう」とほっこりしていた。

藤森は２０２４年５月に生出演したＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で、前年から交際していた一般女性との結婚を発表。妻は幼少期から体操を始め、一時は五輪を目指したと明かしている。同年１１月９日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・午前９時３０分）で、第１子女児の誕生を生報告した。