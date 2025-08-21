◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）

新潟２歳Ｓでサノノグレーター（牡２歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）に騎乗する横山琉人騎手＝美浦・相沢郁厩舎＝は、今回がＪＲＡ重賞１９度目の挑戦。デビュー戦を豪快な末脚で制したパートナーとともに、自身初の重賞タイトルをつかみにいく。

前走はデビュー戦らしく序盤は行き脚がつかなかったが後方に構え、見事な差しきりで勝利。慌てず相棒の強力な武器を引き出した。「いい馬です。新馬戦はいい勝ち方でしたし、想像より全然切れました。手が掛からないし、２歳馬という感じがしない」と厚い信頼を置く。

サノノグレーターは決戦の地となる新潟・ダートコースで最終追い切りを消化。先週の１３日には美浦・Ｗコースの１週前追い切りで自ら手綱を執って感触を確認した。「びしっとやりました。今回はＷコースで追い切れているし、前回より間違いなく過程はいいです」。前走時の最終追い切りは坂路で行ったが、この中間は２回Ｗコースで追い切れた点に成長を感じ取る。

「しまいの脚がいいのでポジションにはこだわらず運びたい」とプランを練る５年目の２２歳。これまで重賞ではフィールシンパシーとのコンビで２着（２３年ターコイズＳ、２４年中山牝馬Ｓ）が最高着順。さらに、今回は佐野信幸オーナーの重賞初制覇もかかる。「オーナーのためにも頑張りたい」。自身重賞初制覇とともに恩返しもかかる一戦に挑む。