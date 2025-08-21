「BTS MOVIE WEEKS」が65以上の国・地域で開催 2016年『花樣年華』から2021年『MUSTER SOWOOZOO』まで4本の公演を実況上映
7人組グループ・BTSは20日、グループの公式SNSで「BTS MOVIE WEEKS」のメインポスターを公開し、特別イベントの開催を告知した。本イベントは、9月24日から10月5日まで、65以上の国・地域、約2000館あまりの映画館でBTSの公演実況を上映する大規模プロジェクトとなる。BTSは全世界の映画館をOFFICIAL LIGHT STICKであるARMY BOMBで彩り、ファンに忘れられない特別な経験を届ける。（※日本では10月3日から11月6日まで開催）
【写真】2016年『花樣年華』から2021年『SOWOOZOO』までのポスターも公開
「BTS MOVIE WEEKS」では、BTSの成長過程と歴史的な瞬間を盛り込んだ4本の公演実況を上映する。初めて韓国・KSPO DOMEで公演を開催した『BTS 2016 Live 花樣年華 On Stage : Epilogue』、アメリカのビルボードミュージックアワード受賞後にグローバルアーティストへの飛躍を遂げた『BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL』が含まれる。
また、韓国アーティストとして初めてイギリスのウェンブリースタジアムで単独公演を行った『BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON』も鑑賞できる。この公演では2日間で12万人の観客を動員した。さらに、デビュー8周年を記念して行われたオンラインファンミーティング『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』もラインナップに含まれる。同ファンミーティングは195ヶ国・地域で133万人以上が視聴し、パンデミック下においても強力なグローバル影響力を証明した。
BIGHIT MUSICは「BTSの旅程を改めて回想できるプロジェクトを準備。スクリーンでその日の感動とエネルギーを蘇らせ、世界中のARMY（BTSファンの呼称）の方々と共有したい」とコメントした。
上映作品は4K超高画質と5.1立体音響でリマスタリングされ、より高い没入感を実現。臨場感を最大化した映像と音響を通じて、観客はまるで公演会場にいるような体験ができる。
日本では10月3日より全作品1週間限定・週替わりで連続公開。本企画だけのオリジナル特典のついたムビチケ前売券が9月19日より発売されることも決定している。
韓国ではメガボックスにて9月23日から10月21日までの約1ヶ月間上映され、チケットは9月10日から予約できる。初日の9月23日には、COEX店で4作品すべてを見ることができる特別上映会を開催する予定。そして、1週目には2016年と2017年の公演、2週目には2019年と2021年の公演を観覧できる。3〜4週目には4作品すべてが上映される。海外での上映日程は国・地域ごとに異なり、詳細は「BTS MOVIE WEEKS」公式ホームページで確認できる。
BTSは来春、新アルバムのリリースと大規模ワールドツアーの開催を公式に発表。7月から順次アメリカに渡り音楽制作と公演準備に専念している。また、Global Superfan Platform「Weverse」などを通じて、ファンとの交流も積極的に続けている。
■日本での上映概要
「BTS MOVIE WEEKS」全国の映画館にて10月3日より4作品連続公開
●10月3日〜10月9日
『2016 BTS Live 花樣年華 on stage : epilogue』4Kリマスター特別編集版
●10月10日〜10月16日
『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL』4Kリマスター特別編集版
●10月24日〜10月30日
『2019 BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON』4Kリマスター特別編集版
●10月31日〜11月6日『2021 BTS MUSTER SOWOOZOO』4Kリマスター特別編集版
