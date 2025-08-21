2025年8月21日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、佐賀県の人気チェーン店「井手ちゃんぽん」に注目！

【写真】山形出身・眞島秀和も食べているという雑草料理とは…



『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛チェーン 極』のコーナーで今回注目するのは、佐賀県で誕生し、福岡県など九州一帯に拡大中のチェーン店「井手ちゃんぽん」。

佐賀県民が「（長崎ちゃんぽんと比べて）パンチがきいてる！」と自慢するスープは、佐賀独特のこってり豚骨。さらに、このお店では長崎ちゃんぽんには欠かせないアノ具材を入れないらしく…。



初登場のちゃんぴおんずの2人（長崎出身・日本一おもしろい大崎／鹿児島出身・大ちゃん）（写真提供：読売テレビ）

ちゃんぽんとは全く関係ない丼グルメも大人気だというこの「井手ちゃんぽん」。スタジオの試食会では、佐賀スタイルのちゃんぽんにゲストたちも大喜びで――。



初登場の愛媛出身・塩見きら（写真提供：読売テレビ）

これまで大阪府民のユニークな習慣やキャラクターを紹介してきた『ヒミツのOSAKA 極』のコーナー。今回は「親切？お節介!? 優し過ぎる大阪府民」と題し、人情の街・大阪の《ええとこ》を大調査！

記念撮影をしている人を見かけると、大阪府民がついやってしまう親切心とは？前を歩く人のちょっとした異変に気付いた大阪府民がついしてしまう優しさとは――!?

大阪出身のMC久本雅美が感動の涙を流す、優しさあふれる光景とは…。

物価高が叫ばれる昨今、県民のみぞ知る〈タダなのにおいしい〉グルメを調査する新企画『秘密のタダウマい飯』！

タダで食べられるおいしいグルメ情報を求め向かったのは、山形県！山形県では、畑などに普通に生えている雑草を引っこ抜き、おかずの1品にしているという――?!

日本中どこでも自生する雑草だが、山形県民は日常で食べているというその雑草とは？

試食会に登場したその雑草を恐る恐る食べてみた、ゲストたちの感想は…。山形県民が教える、雑草レシピも紹介。