老化による外見や体力、身体機能の衰えに悩む人は多いのではないでしょうか。順天堂大学医学部の小林弘幸教授は、老化の原因は「体内で発生する活性酸素」にあり、病気を進行させてしまうと指摘します。特に、「60代は、活性酸素の害＝サビつきが一気に進む時期」なのだそうです。そこで今回は、小林教授の著書『60代からは体の「サビ」を落としなさい』から一部を抜粋し、厄介なサビの落とし方をご紹介します。

【表】フィトケミカルを多く含む野菜・果物は？

* * * * * * *

「エース」と「フィトケミカル」で抗酸化力をアップする

「活性酸素を減らす生活習慣」でもっとも重要なカギを握っているのは「腸活」です。「サビない腸活」では、日々の食生活で意識して取り入れていただきたいことがあります。

それは、抗酸化作用の高い食品を積極的に食べることです。

とくに、活性酸素に対する抵抗力が落ちてくる60代以降は、その抵抗力をつけるためにも、なるべく抗酸化力の高い食べ物を選んで食べるよう習慣づけていくほうがいいと思います。

では、抗酸化力アップにはどんなものを食べればいいのか。それには、ビタミンやフィトケミカル（ファイトケミカル）が多く含まれる食品を意識して摂取するのがおすすめとなります。

ビタミンに関しては、すでに健康知識をお持ちの方も多いと思いますが、一応、ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＥの３つを紹介しておきましょう。この３つはよくアルファベットをつなげて「ＡＣＥ（エース）」と呼ばれています。いずれも高い抗酸化作用があり、まさに「抗酸化チームのエース」としての役割を果たしてくれるのです。

ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＥ

・ビタミンＡ

皮膚や粘膜を健やかに保つほか、視覚の維持や体の成長にも関わるビタミンです。ニンジン、ほうれん草、ピーマン、モロヘイヤ、海藻、豚レバー、鶏レバーなどに多く含まれています。これらの食品に含まれるカロテンには強い抗酸化力があり、カロテンが体内に入るとビタミンＡに変換されるのです。なかでも、β‐カロテンはビタミンＡへの変換率がもっとも高いとされています。

・ビタミンＣ

体の細胞の細胞膜をガードし、皮膚や粘膜の健康維持、鉄分の吸収など広範囲な役割を果たすビタミンです。やはり強力な抗酸化力があり、とくに活性酸素が凶暴化したヒドロキシラジカルや一重項酸素による酸化の害を防ぐ役割を担っています。ビタミンＣはレモン、イチゴ、柑橘類、キウイ、ピーマン、ブロッコリー、キャベツ、緑茶などに多く含まれています。また、加熱調理によって失われやすいのも特徴のひとつです。



『60代からは体の「サビ」を落としなさい』（著：小林弘幸／飛鳥新社）

・ビタミンＥ

全身の細胞の細胞膜に存在するビタミンであり、強力な抗酸化力によって細胞膜の酸化を防いだり、過酸化脂質による細胞破壊を防いだりする役割を果たしています。また、体内の脂質の酸化を防ぎ、動脈硬化や血栓の予防にも効力を発揮するとされています。ビタミンＥはカボチャ、アボカド、魚、アーモンドなど、さまざまな食品に含まれています。

フィトケミカルとは

一方、フィトケミカルについては、少し説明が必要かもしれません。

フィトケミカルとは、植物由来の色素や香り、苦み、辛みなどの成分から発見された化学物質の総称です。非常に強力な抗酸化作用を持つものが多く、強い紫外線や害虫などから身を守る必要から植物内に生成されたとされています。

緑茶のカテキン、赤ワインのポリフェノール、大豆のフラボノイド――たぶん、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

フィトケミカルは１万種近くあるとされていて、大きく「カロテノイド群」「ポリフェノール・フラボノイド群」などに分類されます。

食卓をカラフルにするのを意識して

代表的なフィトケミカルについては、下の表をご参照ください。

表を見ていただければお分かりと思いますが、「トマトの赤」「ほうれん草の緑」「ブルーベリーの紫」といったように、フィトケミカル豊富な食品にはとてもきれいな色をしたものが少なくありません。こうした野菜や果物の色素に抗酸化物質が多く蓄積されているわけですね。

ですから、フィトケミカルをしっかり摂取して体の抗酸化力を高めていくには、食卓をカラフルにするのを意識するといいでしょう。そうすれば、いろいろな食材から多彩なフィトケミカルを摂ることができます。きっと、活性酸素を防ぐ力を高められるのはもちろん、日々「サビない腸活」を目に鮮やかに楽しく進めていくことができるのではないでしょうか。

※本稿は、『60代からは体の「サビ」を落としなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。