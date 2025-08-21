プロボクシングの横浜光ジムは２１日、元東洋太平洋スーパーフェザー級、前日本ライト級王者の三代大訓（３０）＝横浜光＝が現役を引退すると発表した。

三代は所属ジムを通じて「６月１４日のニューヨークでの試合を最後に引退を決めました。プロアマ通して１５年間ボクシングをしてきて、実績は、上には上がいるので誇れるものではありませんが、ボクシングを通じて得た縁は心から誇れるものがあります。ボクシングを続けてきてよかったです。支えてくれた皆さま、応援ありがとうございました」とコメントした。

三代は島根・松江市生まれ。松江工高から中大に進み、中大ボクシング部主将を務めた。アマチュアで５７戦４１勝（４ＲＳＣ）１６敗の戦績を残し、ワタナベジムから２０１７年３月にＢ級プロデビュー。１８年６月の６戦目で東洋太平洋スーパーフェザー級王座を獲得し４度防衛。２０年１２月には同級１０回戦で前ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪（横浜光）を２―０の判定で下した。２３年２月に横浜光ジムへ移籍。２４年４月に仲里周磨（オキナワ）を３―０の判定で下して日本ライト級王座を獲得した。

同王座を２度防衛後に返上し、６月１４日（日本時間１５日）に米ニューヨークのマディソンスクエアガーデン・シアターで行われたＩＢＦ世界同級挑戦者決定戦で２０２１年東京五輪同級金メダリストのアンディ・クルス（キューバ）と対戦するも５回ＴＫＯ負け。この一戦がラストマッチとなった。プロ通算戦績は２０戦１７勝（６ＫＯ）２敗１分け。