1972年に「ひなげしの花」で日本デビューした歌手のアグネス・チャンさんは、「食事、運動、心の持ち方――ほんの少しの習慣が、積み重なって今の私をつくってきました」と語ります。そこで今回は、アグネスさんの著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント』から一部を抜粋し、人生後半をしなやかに生きるヒントをご紹介します。

【写真】25年8月20日で70歳！アグネス・チャンさん

* * * * * * *

自分を綺麗に見せるコツを知る

せっかく女性に生まれてきたのですから、いくつになってもおしゃれやお化粧を楽しみたいですよね。

でも、どうしても「これでいっか」といつものスタイルに落ち着いてしまうことがあります。例えば髪形。

自分に一番似合う髪形ってなかなか見つけづらいもの。私も昔は一時期、髪を短く切っていたこともあったのですが、やっぱり長い方がしっくりくると気づき、それ以来ロングヘアにしています。

ただ、髪の色はいろいろ変えたりしています。ボリュームを出したいな、と思うときはエクステンションを使うこともあります。

今はエクステンションもウィッグもとても自然で種類も豊富です。

トップだけふんわりさせるもの、ロングヘアを足すもの、気分に合わせて選べます。私たちの年代の女性には強い味方です。

メガネやコンタクトも顔の印象を変える

髪形のほか、メガネも顔の印象を大きく変えます。

目の下のくまが気になるときは、あえてフレームの太いメガネをかけてみると若返って見えることもあります。



『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント』（著：アグネス・チャン／ワニブックス）

逆にいつもメガネをかけている人はコンタクトにしたらどうなるかな？ とトライしてみてもいいかもしれません。私は長年コンタクトを使っています。

近年はカラコンを楽しみながらつけています。

「お守りスタイル」をひとつ持っておく

最近私が新規で取り入れているのは「つけまつげ」。香港でコンサートをやったときにメイクさんに教わったつけまつげがとても自然で、気に入ったのです。

それ以来、日本に帰ってきてからも自分でつけています。最初はうまくつけられなかったのですが、だんだん慣れてきて、手早くつけられるようになりました。

つけてみると、目がぱっちりとして、表情もイキイキするような気がしています。

例えば、同窓会や結婚式、ちょっとお洒落をして出かけたい日――。

そんなときに、「これなら安心して出かけられる」という「お守りスタイル」をひとつ持っておくと、気持ちがぐっと楽になります。

ほんの少し変えるだけでいい

メイクが苦手なら、難しく考えなくていいんです。

「ちょっと血色がよく見えるリップ」「肌に合うファンデーションを見つける」「眉だけ整える」。

ほんの少し変えるだけで、顔色がぱっと明るくなります。

70歳からだって、80歳からだって、新しい「私らしさ」は必ず見つかります。

ひなげしポイント

いくつになっても新しい自分は見つかる！

※本稿は、『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。