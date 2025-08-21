10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』の主題歌が米津玄師による「1991」に決定し、同楽曲を使用した予告編が公開された。

『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と大ヒット作を生み出してきた新海誠が2007年に発表した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描いた同作が、『アット・ザ・ベンチ』の奥山由之監督により初めて実写映画化される。

これまで数々の映画、ドラマ、アニメーションに主題歌を提供してきた米津は1991年生まれであり、10代の頃、新海の『秒速5センチメートル』と新海自身が書き下ろした同作の小説に深い感銘を受けたという。本作の監督を務める奥山も1991年生まれであり、奥山はこれまで米津の楽曲「感電」「KICK BACK」のミュージックビデオを監督したほか、アーティスト写真の撮影を担当したことも。

本作で重要なパートを占めるのは、主人公・遠野貴樹の心に深く刻まれている、ヒロイン・篠原明里と出会った 1991年の日々。「1991」は、小学生のころに出会い、心を通わせていく幼いふたりが過ごしたまばゆい日常、大人になってからも色あせない“あの頃”を象徴するタイトルとなっている。

あわせて、米津による主題歌「1991」が使用された予告編が公開。「大人になればきっと、この世界のことがわかるようになるはず──」という主人公・遠野貴樹（松村北斗）のモノローグではじまり、貴樹が歩んできた18年間を振り返るような映像となっている。1991年、人と人が出会うわずか 0.0003%の確率で出会った、貴樹（上田悠斗）と明里（白山乃愛）。「来年も、一緒に桜見れるといいね」と、この先もずっと一緒に過ごしていけると信じていた幼い2人に訪れる、突然の別れ。1997年、「誰にも近づきすぎないように──」と、どこか心ここにあらず高校時代を過ごす貴樹（青木柚）に、どうしても届かない花苗（森七菜）の想い。そして2009年、「誰といつ別れても平気でいられるように──」漠然とした不安と焦燥感を抱えながら、社会人としての日々を過ごす貴樹に送られる、理紗（木竜麻生）からのメールが映し出されている。“いつまでも君といたかった”という貴樹の切実な想いを、米津が歌い上げる。さらに、嗚咽しながら涙を見せる貴樹の姿も。映像は、原作アニメーションでも用いられた参宮橋の踏切のシーンで締めくくられる。

【コメント】⚫︎米津玄師（主題歌）映画を試写で初めて見させてもらった時、冒頭から終わりまで全てのカットに奥山さんの熱意と執念が滲むその出来栄えに「すごいものを見た」という興奮をおぼえました。子供のころ原作と出会い、数年まえMV監督としての奥山さんと出会い、やがて映画監督にもなった彼がこのような素晴らしい映画を撮り、そこにわたしの居場所があったのが嬉しくてなりません。映画の為に書き下ろした曲であるのはもちろんですが、先述の経緯による影響もあってか同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました。どうかよろしくお願いします。

⚫︎奥山由之（監督）互いに「1991」年に生まれ、同じ時代にものづくりを始めて、だからこそ（きっと）似た悩みをくぐり抜けながら、時に一緒に創作をしてきた米津さんと、ついに『秒速5センチメートル』を共に描けたことが嬉しくてなりません。主人公である貴樹の半生に、映像や音楽を通して僕ら自身を重ねて描くことの意味が「1991」という曲の筆跡に詰まっているように感じて、初めて聴いたとき、その歌詞と音色に心が震えました。一歩一歩の歩みを大切に踏みしめるような旋律を、ぜひスクリーンで体感していただけましたら幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）