ビタミン類の不足は病につながる

糖質、脂質、タンパク質の三大栄養素に、ビタミンとミネラルを足して五大栄養素といいます。ビタミンやミネラルは必要とされる分量が少ないため「微量栄養素」とも呼ばれます。ただ、微量とはいえ「なくてはならないもの」です。

ビタミンの存在が認識されたのは、さほど昔のことではありません。

かつて、脚気（かっけ）（心不全と末梢神経障害が起きる病気）や壊血病（出血や歯の異常・関節痛の症状がある病気）などが流行したとき、原因がわからないながらも、食事を変えることで患者は減りました。でも、ビタミン類の不足がそうした病につながると発見されたのは、その後20世紀に入ってからです。

ビタミンは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ……と、主に発見された順にアルファベットが振られていますが、Ｂに関してはとくに種類が多く「Ｂ群」と表現されます。

それぞれのビタミンが重要な役割を担っている

ビタミンＡは、皮膚や粘膜などの「上皮組織」を保つ働きをしています。レバー、うなぎ、卵などに多く含まれます。ビタミンＡが不足すれば、皮膚や粘膜が荒れるだけでなく、荒れた部分から細菌やウイルスが入りやすくなり、感染症のリスクを高めます。

ビタミンＢ群は、糖質、脂質、タンパク質の代謝に深く関わっており、栄養学的に極めて重要なビタミンです。それらについては、後で説明しましょう。

ビタミンＣは、皮膚や骨を健康に保ったり、免疫を維持したりする働きがあります。また、体内でコラーゲンを合成するために必須のビタミンです。本来、ほとんどの哺乳類は体内でビタミンＣをつくり出せるものの、霊長類はその能力を失っています。野菜や果物に多く含まれますが、加熱調理で失われやすいのがネックです。

キノコ類や、鮭、サバなどに多く含まれるビタミンＤは、カルシウム代謝に深く関与しているため、不足すれば骨がもろくなります。ビタミンＤが足りなければ、いくらカルシウムを摂ってもうまく吸収されずに、骨は強くなりません。

このほか、ビタミンＥには抗酸化作用があり、ビタミンＫは血液凝固に関わるなど、それぞれのビタミンが重要な役割を担っています。

あらゆる食品に含まれていても不足しがち

このように、ビタミンの多くは栄養素の代謝や酵素の働きを助けることで健康維持に寄与します。

そのため、不足すると栄養素の代謝がうまくいかなくなり、さまざまな欠乏症が起こります。

ビタミン類はさまざまな食品に含まれているとはいえ、ファストフードやインスタント食品に頼りがちな現代人は不足する傾向にあります。基本的に食事から摂るのが望ましいですが、どうしても不足するなら、サプリメントを活用して補うことも考えて良いでしょう。

ただし、脂溶性（水に溶けず脂質に溶ける性質）であるビタミンＡ、Ｄ、Ｅ、Ｋは肝臓や脂肪組織に蓄積されて、摂りすぎると頭痛や不快感などの副作用を引き起こす恐れがあります。サプリメントなどに頼りすぎず、あくまで食事で足りないぶんを補う程度にしてください。

ビタミンＢ群

ここでは、ビタミンの中でも種類が多い、ビタミンＢ群を紹介します。

ビタミンＢ群には、1、2、3、5、6、7、9、12と8種類あります。その中で一般的に、5はパントテン酸、7はビオチン、9は葉酸と呼ばれます。ビタミンＢだけ種類が多いのは、かつて水溶性ビタミンの1つの種類だと思われていたからです。

ビタミンＢ１は、糖質を分解してエネルギーをつくり出すときに、重要な働きをします。このため、ビタミンＢ１不足では、糖質をエネルギーとして上手に使えなくなり、疲労感や倦怠感、動悸が生じます。ビタミンＢ１を多く含む豚肉や玄米、ナッツ類などで補いましょう。



アルコールの代謝にも必要とされるために、依存症になるほどお酒を飲む人にビタミンＢ１が不足しやすくなります。すると、意識障害を引き起こすウェルニッケ脳症や、記憶喪失に陥るコルサコフ症候群になるリスクが増します。

ビタミンＢ２は、細胞、皮膚、毛髪などの再生や成長を促し、粘膜を保護します。不足すると、皮膚炎、口内炎、角膜炎などが生じやすくなります。脂質のエネルギー転換も行なっているために、脂質の摂取量が多い人ほど不足しやすい傾向にあります。ビタミンＢ２はレバー、うなぎ、納豆などで補いましょう。

なお、糖尿病になると、糖質だけでなく脂質の代謝も悪くなるため、Ｂ１とＢ２をしっかり摂る必要があります。

茹でて減らさない工夫が必要

ビタミンＢ６は、タンパク質とアミノ酸の分解・再合成に必須です。また、脂質や炭水化物の代謝や、神経伝達物質の合成にも寄与しています。比較的、欠乏しにくいビタミンとされているものの、タンパク質を多く摂る人は不足しないように注意が必要です。まぐろや米ぬか、とうがらしなどで補いましょう。

ビタミンＢ９は、ほうれん草から発見されたことから葉酸と呼ばれています。この葉酸とビタミン12は、赤血球の生成に欠かせないため「造血ビタミン」ともいわれます。

葉酸が不足すると、血をつくる機能に異常を生じ「巨赤芽球性貧血」（骨髄に巨赤芽球と呼ばれる異常な赤血球が産生される貧血）の原因となります。とくに、妊婦が不足すると、胎児への影響が懸念されます。加えて、葉酸不足によって血液中にホモシステインという物質が増えると、動脈硬化の原因になることが知られています。

ビタミンＢ群は水溶性であるため、茹でると2割前後が失われる可能性があります。茹でて栄養が流れ出さないように、ときには蒸したり生で食べたりと調理法も工夫しながら、まんべんなくＢ群が摂れるようにしましょう。

