BOYNEXTDOORの日本人気がスゴい…！新曲『Count To Love』がオリコン＆iTunesで1位を席巻

8月20日、オリコンの発表によると、BOYNEXTDOORの日本2ndシングル『BOYLIFE』のタイトル曲『Count To Love』が「デイリーシングルランキング」（8月19日付）で1位を獲得した。

8月18日にリリースされた『Count To Love』は、日本のiTunes「トップソング」（19日付）でも1位を記録。さらに同曲のMVは日本のiTunes「トップビデオ」（18日付）、LINE MUSIC「デイリーミュージックビデオTOP100」（19日付）で1位を獲得し、日本での高い注目度を証明した。さらに、シングル『BOYLIFE』もリリースと同時に日本のiTunes「トップアルバム」（18日付）で1位に輝き、好調なスタートを切った。

『BOYLIFE』は、青春の恋や堂々とした魅力、そして揺るぎない自信を表現したアルバムだ。日本オリジナルのタイトル曲『Count To Love』をはじめ、韓国で発表した『I Feel Good』『Nice Guy』『Dangerous』の日本語バージョンまで、全4曲が収録されている。

タイトル曲『Count To Love』は、誰もが共感できるラブソング。BOYNEXTDOORらしいリアルで生き生きとした歌詞と軽快なメロディーが融合し、聴く楽しさを増している。また、テサンが作詞・作曲に参加し、グループの個性を色濃く反映させた点も注目される。

BOYNEXTDOORは、本日（21日）東京・豊洲PITで2ndシングル発売記念ショーケースを開催する。さらに9月1日にはTBS『CDTV ライブ! ライブ!』をはじめ、各種音楽番組やバラエティへの出演も予定されている。

