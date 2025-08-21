9月28日開催！スーパーカー・コレクション2025 in 甲府城

AUTOCAR JAPAN（ACJマガジンズ）は甲府観光開発と共同で、9月28日に『スーパーカー・コレクション2025 in甲府城』を初開催する。

主催者が規定したスーパーカーのオーナーであれば誰でも参加が可能（事前の登録が必要／60台先着／ノーマル車両に限る）。見学は自由だ。参加、見学いずれも無料となる。

会場には最新スーパーカーも展示し、2025年に50周年を迎えたフェラーリ308とポルシェ911ターボのコンクールデレガンスも開催する。

現在、イベント参加車を募集中。下記応募フォームより、エントリーが可能となる。下記オーナーはコンクールデレガンス参加も、同フォームからエントリー可能だ。

●フェラーリ308/328クラス：308系、208系（GT4含む）、328系

●ポルシェ911ターボ・クラス：空冷911ターボ全て

なお参加応募締め切りは9月10日（水）。応募多数の場合は、主催者判断で選考する可能性もある。9月12日（金）以降、要項のご案内を順次メールにて送付予定だ。

概要：甲府盆地に新旧スーパーカーが集結！





富士山、北岳という日本で一番目、二番目に高い山が位置する日本の中心地、山梨県。『スーパーカー・コレクション』はそんな山梨県の甲府市を舞台に開催する、自動車を愛する方々、AUTOCAR JAPAN読者を対象としたスーパーカーのオーナーミーティングだ。

都心から100km程度とツーリング、ドライブ環境にも適した山梨県の魅力を伝えること、そして自動車趣味の愉しさ、魅力を共有し、幅広い世代に広めていくことを目的としている。

主催者が規定したスーパーカーのオーナーであれば、どなたでも参加が可能（要事前登録）。見学は自由だ。最新スーパーカーの展示だけではなく、2025年に50周年を迎えたフェラーリ308とポルシェ911ターボのコンクールデレガンスも開催する。

【イベント概要】

●日時：2025年9月28日（日）8:30受付開始〜15:00

●会場：甲府城址 舞鶴城公園内特設会場（山梨県甲府市丸の内1-5-4）

●主催：AUTOCAR JAPAN（株式会社ACJマガジンズ）／甲府観光開発株式会社

●参加費：開催初年につき無料（要事前登録）

●入場料：無料（一般来場者の見学は自由）

●参加台数：60台先着

（スーパーカーで参加される場合は、事前登録車に限り会場内に駐車が可能）

●参加応募締め切り：9月10日（水）

＊応募多数の場合は、主催者判断で選考する可能性もあり

＊9月12日（金）以降、要項のご案内を順次メールにて送付予定

イベント内容：コンクールデレガンスを開催！





【イベント内容】

●最新スーパーカー展示（フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレン、マセラティ、アストン マーティンなどを予定）

●参加者のスーパーカー展示（要事前登録／参加はノーマル車両に限る）

●50周年を迎えたフェラーリ308GTB、ポルシェ911ターボ（930）展示

●コンクールデレガンス

・フェラーリ308/328クラス：308系、208系（GT4含む）、328系

・ポルシェ911ターボ・クラス：空冷911ターボ全て

●オーナー間人気投票

●一般来場者人気投票

●トークショー（別会場予定）

●ジャーナリスト同乗試乗会（詳細は後日発表）

●参加車全車撮影会（当日プリントしてプレゼント）

●イベント終了後、宿泊イベントあり（有料／人数限定）

参加可能なスーパーカーはこちらで確認！ 【参加可能なスーパーカー】

●イタリア車

・フェラーリ（2ドア全モデル） ・ランボルギーニ（2ドア全モデル） ・マセラティ（2ドア全モデル） ・パガーニ ・ランチア（ストラトス、037ラリー、デルタS4） ・アルファ・ロメオ（8C、SZ/RZ、モントリオール） ・デ・トマソ ・ダラーラ（ストラダーレ）

●イギリス車

・マクラーレン ・アストン マーティン（2ドア全モデル） ・ベントレー（2ドア全モデル） ・ロータス（エスプリ、ヨーロッパ） ・ロールス・ロイス（2ドア全モデル） ・ジャガー（XJ220、XJR15）

●ドイツ車

・ポルシェ（2ドア全モデル） ・アウディ（R8） ・BMW（M1、Z8） ・メルセデス・ベンツ（SLR、SLS）

●日本車

・トヨタ（2000GT） ・レクサス（LFA） ・日産（R35GT-R） ・ホンダ（NSX）

●アメリカ車

・シボレー（コルベット） ・フォード（GT40、GT）

●フランス車

・ブガッティ

＊参加はノーマル車両に限る。会場の関係で2ドアモデルが優先。

リストにないモデルは事務局まで問い合わせを

▶お問い合わせはこちら

タイムスケジュール（暫定）はこちらで確認！





【タイムスケジュール（暫定）】

8:30 受付開始（舞鶴城公園 特設会場）

9:30 オープニングセレモニー（舞鶴城公園 芝生広場）

10:00 ジャーナリスト同乗試乗会開始（詳細は後日発表）

10:00〜 トークショー：最後の自動車ラスト・ロマン（恩賜林記念館）

清水草一×西川 淳×笹本健次（総編集長） 司会：吉田拓生

11:30〜13:00 甲府ランチタイム（小江戸甲府花小路などで昼食をお楽しみください）

コンクールデレガンス投票&審査

審査員：清水草一、西川 淳、笹本健次、吉田拓生

13:00〜 オーナー全車撮影会

14:00〜 審査結果発表、表彰、記念撮影、じゃんけん大会（舞鶴城公園 芝生広場を予定）

15:00 イベント終了

＊参加者には記念品あり

後夜祭（有料宿泊イベント）はこちらで確認！





【後夜祭 有料宿泊イベント】

●日時：2025年9月28日（日）18:30〜

●会場：甲府・湯村温泉 常磐ホテル（山梨県甲府市湯村2-5-21）

●主催：AUTOCAR JAPAN（株式会社ACJマガジンズ）／甲府観光開発株式会社

●内容：創業96年を誇る伝統の宿『常磐ホテル』、あるいは8月1日にオープンしたばかりの『旅館明治』宿泊、ホテル敷地内のステーキハウス『ペントハウス甲州』での夕食フルコース、人数限定のディナーイベントがセットになった『スーパーカー・コレクション』の後夜祭、プレミアム企画

●人数：最大20名

●参加費用（税込み）：1名の場合6万円／2名（同部屋）の場合9万円

●費用に含まれるもの：

・『常磐ホテル』、あるいは『旅館明治』1泊2日宿泊費（朝食付き）

・ステーキハウス『ペントハウス甲州』での夕食フルコース

・夕食時に西川 淳、吉田拓生、笹本健次による『ここだけの話』トークショー観覧及び懇親

・記念品、お土産

＊お部屋のアップグレードを希望される場合は、申し込み時にご相談を

●参加応募締め切り：9月10日（水）

＊下記リンクで『宿泊イベント(有料)』を選択した方に

9月12日（金）以降、要項のご案内を順次メールにて送付予定

▶スーパーカー・コレクション2025 参加お申し込みはこちら