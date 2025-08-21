@AUTOCAR

9月28日開催！スーパーカー・コレクション2025 in 甲府城

主催者が規定したスーパーカーのオーナーなら誰でも参加が可能！

ー 開催概要：甲府盆地にスーパーカーが集結！

ー イベント内容：コンクールデレガンスを開催！

ー 参加可能なスーパーカーはこちらで確認！

ー タイムスケジュール（暫定）はこちらで確認！

ー 後夜祭（有料宿泊イベント）はこちらで確認！

AUTOCAR JAPAN（ACJマガジンズ）は甲府観光開発と共同で、9月28日に『スーパーカー・コレクション2025 in甲府城』を初開催する。

主催者が規定したスーパーカーのオーナーであれば誰でも参加が可能（事前の登録が必要／60台先着／ノーマル車両に限る）。見学は自由だ。参加、見学いずれも無料となる。

会場には最新スーパーカーも展示し、2025年に50周年を迎えたフェラーリ308とポルシェ911ターボのコンクールデレガンスも開催する。

現在、イベント参加車を募集中。下記応募フォームより、エントリーが可能となる。下記オーナーはコンクールデレガンス参加も、同フォームからエントリー可能だ。
●フェラーリ308/328クラス：308系、208系（GT4含む）、328系
●ポルシェ911ターボ・クラス：空冷911ターボ全て

なお参加応募締め切りは9月10日（水）。応募多数の場合は、主催者判断で選考する可能性もある。9月12日（金）以降、要項のご案内を順次メールにて送付予定だ。

▶スーパーカー・コレクション2025　　参加お申し込みはこちら

概要：甲府盆地に新旧スーパーカーが集結！


富士山、北岳という日本で一番目、二番目に高い山が位置する日本の中心地、山梨県。『スーパーカー・コレクション』はそんな山梨県の甲府市を舞台に開催する、自動車を愛する方々、AUTOCAR JAPAN読者を対象としたスーパーカーのオーナーミーティングだ。

都心から100km程度とツーリング、ドライブ環境にも適した山梨県の魅力を伝えること、そして自動車趣味の愉しさ、魅力を共有し、幅広い世代に広めていくことを目的としている。

主催者が規定したスーパーカーのオーナーであれば、どなたでも参加が可能（要事前登録）。見学は自由だ。最新スーパーカーの展示だけではなく、2025年に50周年を迎えたフェラーリ308とポルシェ911ターボのコンクールデレガンスも開催する。

【イベント概要】

●日時：2025年9月28日（日）8:30受付開始〜15:00
●会場：甲府城址　舞鶴城公園内特設会場（山梨県甲府市丸の内1-5-4）
●主催：AUTOCAR JAPAN（株式会社ACJマガジンズ）／甲府観光開発株式会社
●参加費：開催初年につき無料（要事前登録）
●入場料：無料（一般来場者の見学は自由）
●参加台数：60台先着
（スーパーカーで参加される場合は、事前登録車に限り会場内に駐車が可能）
●参加応募締め切り：9月10日（水）
＊応募多数の場合は、主催者判断で選考する可能性もあり
＊9月12日（金）以降、要項のご案内を順次メールにて送付予定

イベント内容：コンクールデレガンスを開催！


【イベント内容】

●最新スーパーカー展示（フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレン、マセラティ、アストン マーティンなどを予定）
●参加者のスーパーカー展示（要事前登録／参加はノーマル車両に限る）
●50周年を迎えたフェラーリ308GTB、ポルシェ911ターボ（930）展示
●コンクールデレガンス
・フェラーリ308/328クラス：308系、208系（GT4含む）、328系
・ポルシェ911ターボ・クラス：空冷911ターボ全て
●オーナー間人気投票
●一般来場者人気投票
●トークショー（別会場予定）
●ジャーナリスト同乗試乗会（詳細は後日発表）
●参加車全車撮影会（当日プリントしてプレゼント）
●イベント終了後、宿泊イベントあり（有料／人数限定）

参加可能なスーパーカーはこちらで確認！

【参加可能なスーパーカー】

●イタリア車
・フェラーリ（2ドア全モデル）　・ランボルギーニ（2ドア全モデル）　・マセラティ（2ドア全モデル）　・パガーニ　・ランチア（ストラトス、037ラリー、デルタS4）　・アルファ・ロメオ（8C、SZ/RZ、モントリオール）　・デ・トマソ　・ダラーラ（ストラダーレ）
●イギリス車
・マクラーレン　・アストン マーティン（2ドア全モデル）　・ベントレー（2ドア全モデル）　・ロータス（エスプリ、ヨーロッパ）　・ロールス・ロイス（2ドア全モデル）　・ジャガー（XJ220、XJR15）
●ドイツ車
・ポルシェ（2ドア全モデル）　・アウディ（R8）　・BMW（M1、Z8）　・メルセデス・ベンツ（SLR、SLS）
●日本車
・トヨタ（2000GT）　・レクサス（LFA）　・日産（R35GT-R）　・ホンダ（NSX）
●アメリカ車
・シボレー（コルベット）　・フォード（GT40、GT）
●フランス車
・ブガッティ
＊参加はノーマル車両に限る。会場の関係で2ドアモデルが優先。
リストにないモデルは事務局まで問い合わせを
▶お問い合わせはこちら

タイムスケジュール（暫定）はこちらで確認！


【タイムスケジュール（暫定）】

8:30　受付開始（舞鶴城公園　特設会場）
9:30　オープニングセレモニー（舞鶴城公園　芝生広場）
10:00　ジャーナリスト同乗試乗会開始（詳細は後日発表）
10:00〜　トークショー：最後の自動車ラスト・ロマン（恩賜林記念館）
清水草一×西川　淳×笹本健次（総編集長）　司会：吉田拓生
11:30〜13:00　甲府ランチタイム（小江戸甲府花小路などで昼食をお楽しみください）
コンクールデレガンス投票&審査
審査員：清水草一、西川　淳、笹本健次、吉田拓生
13:00〜　オーナー全車撮影会
14:00〜　審査結果発表、表彰、記念撮影、じゃんけん大会（舞鶴城公園　芝生広場を予定）
15:00　イベント終了
＊参加者には記念品あり

後夜祭（有料宿泊イベント）はこちらで確認！


【後夜祭　有料宿泊イベント】

SUPERCAR COLLECTION 2025 premium IN TOKIWA HOTEL
スーパーカー・コレクション2025プレミアム in 常磐ホテル

●日時：2025年9月28日（日）18:30〜
●会場：甲府・湯村温泉　常磐ホテル（山梨県甲府市湯村2-5-21）
●主催：AUTOCAR JAPAN（株式会社ACJマガジンズ）／甲府観光開発株式会社
●内容：創業96年を誇る伝統の宿『常磐ホテル』、あるいは8月1日にオープンしたばかりの『旅館明治』宿泊、ホテル敷地内のステーキハウス『ペントハウス甲州』での夕食フルコース、人数限定のディナーイベントがセットになった『スーパーカー・コレクション』の後夜祭、プレミアム企画
●人数：最大20名
●参加費用（税込み）：1名の場合6万円／2名（同部屋）の場合9万円
●費用に含まれるもの：
・『常磐ホテル』、あるいは『旅館明治』1泊2日宿泊費（朝食付き）
・ステーキハウス『ペントハウス甲州』での夕食フルコース
・夕食時に西川　淳、吉田拓生、笹本健次による『ここだけの話』トークショー観覧及び懇親
・記念品、お土産
＊お部屋のアップグレードを希望される場合は、申し込み時にご相談を
●参加応募締め切り：9月10日（水）
＊下記リンクで『宿泊イベント(有料)』を選択した方に
9月12日（金）以降、要項のご案内を順次メールにて送付予定

▶スーパーカー・コレクション2025　　参加お申し込みはこちら